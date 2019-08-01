Телеканалы "Футбол 1/2" будут транслировать чемпионаты Испании, Германии и Франции

Телеканалы "Футбол 1/2" заключили долгосрочные соглашения о трансляции матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции в новом сезоне. Об этом рассказал директор телеканалов "Футбол 1" / "Футбол 2" Александр Денисов.
Тренер "Реала" рассказал о будущем Андрея Лунина
"Уже через две недели стартуют топовые европейские чемпионаты, и нам, безусловно, приятно сообщить нашим зрителям, что телеканалы Футбол 1/2 в партнерстве с онлайн-сервисом Megogo покажут сразу три новых лиги: испанскую Ла Лигу, немецкую Бундеслигу и французскую Лигу 1.
Наши зрители получат возможность снова увидеть самое вкусное блюдо футбольной Европы – Эль-Классико между Реалом и Барселоной, а также принципиальные противостояния дортмундской Боруссии и Баварии, ПСЖ и Лиона. В каждом из этих чемпионатов достаточно своих интриг, а потому можно гарантировать, что будет очень интересно. Если вы спросите о сроках, скажу, что, например, Ла Лига на каналах Футбол 1/2 отныне – на следующие четыре сезона".
Напомним, что чемпионат Франции стартует 9 августа, а чемпионаты Испании и Германии – 16 августа. Помимо вышеуказанных трех чемпионатов, телеканалы "Футбол 1/2" являются трансляторами матчей чемпионатов Украины, Италии и Бельгии, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, а также отборочного цикла на Евро-2020.
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб "Цзянсу Сунин". У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Кстати, тренер "Реала" хочет избавиться от Лунина и еще шести игроков ради покупки чемпиона мира. Зидану нужны деньги, чтобы приобрести игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Смотрите видео гола в исполнении Гарета Бейла в футболке "Реала":
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