Тело погибшего 18-летнего российского футболиста нашла лиса: появилось видео последних минут жизни

Спортсмен выпивал с другом спиртные напитки, поле чего не вернулся домой

В сети появилось видео с места гибели полузащитника московского "Локомотива" Алексея Ломакина. На кадрах видеонаблюдения видно, как футболист идет один к реке Городня на юге Москвы, теряет куртку и падает. Ломакина помогла найти лиса, которая вытащила куртку на тропинку.

"Лиса несла в зубах куртку Ломакина, это заметили правоохранители, которые неподалеку натолкнулись на тело самого футболиста", – сообщает источник в правоохранительных органах.

В данный момент ведется следствие, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что мать Ломакина обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По ее словам, 30 ноября сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и после того как переночевал там, перестал поддерживать связь. Позже стало известно, что Ломакин вместе с другом распивал спиртные напитки. Его товарищ не смог вспомнить, где они проводили время.

Ломакин – воспитанник "Локомотива". В сезоне-2018/19 он сыграл 3 матча за молодежную команду "Локо", последнюю игру за молодежку Ломакин провел 14 сентября против московского "Динамо".

Ранее мы писали, что футболисты "Локомотива" вышли на матч в черных футболках, чтобы поддержать Тараса Михалика.