Темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии

Лукаку забил победный гол "Интера" / Фото: AFP

Бывший игрок лондонского "Челси" Демба Ба, который в настоящий момент играет в Турции, после истории с оскорблениями Ромелу Лукаку призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии.

"Это причина, по которой я решил не играть там, когда мог… И на этом этапе хотел бы, чтобы все темнокожие игроки вышли из этой лиги! Конечно, это не остановит глупость и ненависть фанатов, но, по крайней мере, они не будут задевать другие расы", – написал Ба в соцсетях.

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Напомним, 1 сентября встреча "Интера" и "Кальяри" завершилась со счетом - 2:1 в пользу "черно-синих". Лукаку забил победный мяч с пенальти. Перед исполнением 11-метрового большая часть фанатской трибуны "Кальяри" начала скандировать расистские лозунги в адрес нападающего.

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Ранее мы писали, что украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский отстранен на 10 матчей в турнирах под эгидой УЕФА. Такое наказание 30-летний футболист получил по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с мальтийским клубом "Гзира Юнайтед". На последних минутах матча на Мальте Махновский получил красную карточку. Мальтийская сторона заявила, что Махновский якобы допустил оскорбления на расистской почве.

Напомним, что во время женского чемпионата мира по футболу камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR). Инцидент произошел в поединке Англия – Камерун (3:0). В концовке первого тайма англичанки забили второй гол, но арбитр отменил его, зафиксировав положение "вне игры". Но затем судья благодаря VAR поменял решение.

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