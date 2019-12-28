Артема понесло: Милевский оставил свою девушку и пустился в пляс с официантом

Отдых в Индонезии Артему Милевскому удался! Такой вывод напрашивается после просмотра видео со страницы футболиста в Instagram, на котором он запечатлен в аэропорту Бали перед отлетом на свою историческую родину – в Беларусь. Напомним, ранее мы сообщали, что Милевский отметит Новый год с шубой и советским шампанским.
В ожидании своего вылета с Бали Артем Милевский и его девушка Валерия, у которой есть 10-летний сын Иван, заглянули в одну из кафешек аэропорта. Там бывший футболист киевского "Динамо", а ныне лидер "Динамо" брестского на время оставил свою прекрасную спутницу и пустился в пляс с официантом заведения. Получилось весьма забавно.
Реакция подписчиков Артема Милевского на его новое видео оказалась противоречивой
- Только по кабакам ходить мастер. А где же режим, диета? Никогда в Беларуси не будет хорошего футбола с такими игроками
- Мастерррочек)
- Mile4ka, vernis v Kiev. Tam ne tot Artem vperedi igraet
Смотрите яркие фото с отдыха Милевского на Бали
Как мы писали ранее, лучший нападающий брестского "Динамо" бросил Милевского ради возвращения в Украину. После выигрыша чемпионства Беларуси Алексей Хобленко переходит в восьмой клуб украинской Премьер-лиги.
Также мы сообщали, что брестское "Динамо" станет соперником киевского "Динамо" на сборах в Турции. Спарринг Артема Милевского против команды Алексея Михайличенко должен состояться 27 января.
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