Артема понесло: Милевский оставил свою девушку и пустился в пляс с официантом

Бывший нападающий киевского "Динамо" зажег в аэропорту Бали перед возвращением в Минск

Милевский и его девушка Валерия / Фото: Instagram

Отдых в Индонезии Артему Милевскому удался! Такой вывод напрашивается после просмотра видео со страницы футболиста в Instagram, на котором он запечатлен в аэропорту Бали перед отлетом на свою историческую родину – в Беларусь. Напомним, ранее мы сообщали, что Милевский отметит Новый год с шубой и советским шампанским.

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В ожидании своего вылета с Бали Артем Милевский и его девушка Валерия, у которой есть 10-летний сын Иван, заглянули в одну из кафешек аэропорта. Там бывший футболист киевского "Динамо", а ныне лидер "Динамо" брестского на время оставил свою прекрасную спутницу и пустился в пляс с официантом заведения. Получилось весьма забавно.

Реакция подписчиков Артема Милевского на его новое видео оказалась противоречивой

Только по кабакам ходить мастер. А где же режим, диета? Никогда в Беларуси не будет хорошего футбола с такими игроками

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Mile4ka, vernis v Kiev. Tam ne tot Artem vperedi igraet

Смотрите яркие фото с отдыха Милевского на Бали

Как мы писали ранее, лучший нападающий брестского "Динамо" бросил Милевского ради возвращения в Украину. После выигрыша чемпионства Беларуси Алексей Хобленко переходит в восьмой клуб украинской Премьер-лиги.

Также мы сообщали, что брестское "Динамо" станет соперником киевского "Динамо" на сборах в Турции. Спарринг Артема Милевского против команды Алексея Михайличенко должен состояться 27 января.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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