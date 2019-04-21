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Теперь еще и травма: Коноплянка получил болезненное повреждение на тренировке

Сегодня, 14:12

После фиаско в матче Бундеслиги у вингера сборной Украины обнаружились проблемы с подколенным сухожилием

Фото: Getty Images

Полузащитник Евгений Коноплянка получил повреждение на сегодняшней тренировке "Шальке". Как сообщает немецкое издание Bild, главный тренер "кобальтовых" Хуб Стевенс решил не предоставлять команде выходной после разгромного поражения от Хоффенхайма (2:5) и собрал всех футболистов на воскресной тренировке. Вингер украинской сборной начал тренировку в общей группе, однако был вынужден прекратить занятие из-за проблем с бедром. По предварительной информации, 29-летний Коноплянка получил повреждение подколенного сухожилия.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Евгений Коноплянка не попал в заявку "кобальтовых" на матч с "Хоффенхаймом", который завершился разгромным поражением команды украинца со счетом 2:5. Таким образом "Шальке" повторил свой антирекорд, установленный 36 лет назад, еще до появления Коноплянки на свет, когда в последний раз проиграл дома сразу четыре поединка кряду.

Ранее немецкие СМИ проехались по Евгению Коноплянке, назвав его "недоразумением за 13 млн евро". К вингеру сборной Украины приклеили ярлык "статиста с самой высокой зарплатой".

Также сообщалось, что Коноплянка не нужен даже в Турции: "Бешикташ" отказался от идеи приобретения украинца, так как президент этого клуба Фикрет Орман устал от постоянных отказов Евгения.

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Тег Сборная Украины, Евгений Коноплянка, Шальке

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Источники:

Bild , Сегодня|Спорт

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