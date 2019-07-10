Теперь – как Шева: Ярмоленко избавился от нефартового номера в "Вест Хэме"

Семерка в лондонской команде освободилась после отъезда австрийца Арнаутовича в Китай

Чета Ярмоленко. Фото: Instagram

Украинский вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сменил игровой номер. Теперь 29-летний футболист, которого Transfermarkt оценивает в 20 миллионов евро, будет выступать с семеркой на спине. В футбольном мире это – один из самых престижных номеров. И то, что Ярмоленко его удостоился, свидетельствует о том, что в клубе Андрей – авторитет. Кстати, именно под семеркой на туманном Альбионе за другую лондонскую команду – "Челси" – в свое время играл Андрей Шевченко – нынешний тренер Ярмолы в сборной Украины.

Напомним, что в прошлом сезоне у Ярмоленко был 20-й номер, оказавшийся для украинца нефартовым. Под ним Андрей провел 9 матчей, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, после чего получил тяжелейшую травму ахилла, которая почти на год выбила его из игры.

Интересно, что седьмой номер в лондонской команде освободился совсем недавно. Это произошло после того, как "Вест Хэм" продал лучшего бомбардира в Китай. Австриец Марко Арнаутович перешел в клуб "Шанхай Теллэйс", что пополнило казну "Вест Хэма" на 25 миллионов евро.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

Как мы писали ранее, Ярмоленко выиграл батл у ямайского танцора и изобразил "самолет". Ярмоленко и его одноклубник Антонио, после бурной прелюдии с заразительным смехом, устроили батл – перепасовку, в которой нельзя дать мячу опуститься на землю. Продлилась она недолго и завершилась победой вингера сборной Украины, который артистично отметил свой успех, изобразив полет самолета.

Также мы писали, что жена Андрея Ярмоленко показала своих "телохранителей". Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".

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