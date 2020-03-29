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"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признание

29 марта, 16:56

Богдан Юрков

Защитник мадридцев Серхио Рамос заявил, что главную миссию в жизни успел выполнить еще до коронавируса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос на карантине вспомнил о прошлых достижениях, назвав самый главный гол в своей карьере. Этого статуса защитник, которому 30 марта исполняется 34 года, удостоил мяча, который он забил в финале Лиги чемпионов-2014 в ворота земляков из "Атлетико".

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Напомним, в той игре на лиссабонском стадионе "Эштадиу да Луш" "Реал" проигрывал "Атлетико" 0:1, однако на третьей добавленной к основному времени минуте Серхио Рамос сравнял счет, замкнув головой подачу с углового. Уже в дополнительное время "Королевский клуб" разнес "матрасников", победив их 4:1.

Капитан "Реала" Серхио Рамос

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters

"После того гола в ворота "Атлетико" в финале Лиги чемпионов я сказал себе: "Ну все, могу умирать спокойно". Признаюсь, что этот гол – главный в моей жизни. Я уже выполнил главную миссию в своей жизни", – отметил в комментарии El Chiringuito Серхио Рамос

Видео главного гола в карьере Рамоса

Ранее мы рассказывали, что Серхио Рамос сделал вклад в борьбе с коронавирусом в Испании. Капитан "Реала" в сотрудничестве с ЮНИСЕФ сделал пожертвование из 264 571 респираторной маски, 15 000 тестов для обнаружения Covid-19 и 1000 защитных комплектов для медицинских работников своей страны.

Также мы писали, что Серхио Рамос надеется подписать с "Реалом" новый контракт, но стороны пока не могут договориться о его условиях. "Реал" предлагает Рамосу соглашение всего на год, а капитана это не устраивает.

Смотрите, как забивает Рамос в нынешней Лиге чемпионов

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видео голов Реал Мадрид Серхио Рамос

Источник: Сегодня|Спорт

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