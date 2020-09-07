"Теперь понятно, почему Месси хотел уйти": новую форму "Барселоны" высмеяли в соцсетях

"Барселона" на своем официальном сайте опубликовала фотографии резервного комплекта игровой формы на сезон-2020/2021. Экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми и черными вставками. Участие в презентации принял нападающий Лионель Месси, на днях объявивший о решении остаться в команде, несмотря на изначальное желание уйти.

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Розовая форма "Барселоны" далеко не всем пришлась по душе. Например, бывший форвард каталонцев, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер пошутил над новой экипировкой клуба, написав у себя в Twitter: "Теперь мы знаем, почему Месси хотел уйти".

Напомним, еще несколько дней назад уход Лионеля казался делом решенным. Сообщалось, что Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити", в качестве частичной оплаты.

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Однако позже тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". "Горожане" пришли к выводу, что не готовы сейчас потратиться на трансфер 33-летнего аргентинца, а также запрашиваемую игроком зарплату. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента через год.

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