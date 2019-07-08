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Теперь забивать будет Ярмоленко: "Вест Хэм" продал лучшего бомбардира в Китай

8 июля, 15:29

Английский клуб заработал на продаже Арнаутовича 25 миллионов евро

Марко Арнаутович. Фото: "Вест Хэм"
Марко Арнаутович. Фото: "Вест Хэм".

Лондонский "Вест Хэм" объявил о продаже своего нападающего Марко Арнаутовича в китайский клуб "Шанхай Теллэйс". Сумма трансфера не сообщается, но ранее в СМИ писали, что покупка игрока сборной Австрии обойдется китайцам в 25 миллионов евро. Отметим, что цвета "Шанхай Теллэйс" защищают Халк и Оскар.

Онлайн-таблица самых дорогих трансферов в мире

Арнаутович выступал за "Вест Хэм" с 2017 года. В прошедшем сезоне АПЛ он сыграл 28 матчей, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды.

Ранее мы писали, что украинский легионер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко полностью восстановился после травмы и приступил к подготовке к новому сезону вместе с командой. На одной из первых тренировок Ярмоленко выиграл баттл у ямайского танцора и изобразил "самолет".

Как мы писали ранее, обнародован новый рейтинг самых дорогих украинских футболистов: Зинченко догнал Ярмоленко. Каждого из них портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро. Кстати, такой же ценник "повесили" и динамовцу Цыганкову.

А на днях напомнила о себе жена Андрея Ярмоленко – она показала своих "телохранителей". Красавица-брюнетка разместила в Instagram фото со своими выросшими как на дрожжах сыновьями – шестилетним Иваном и Даниилом, которому в сентябре исполнится четыре года. Инна Ярмоленко, запечатленная с букетом цветов (видимо, от Андрея), подписала фото очень емко: "Мои телохранители".

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

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Тег Вест Хэм, чемпионат Китая, Марко Арнаутович, Шанхай Теллэйс

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Сегодня|Спорт

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