"Терпеть это нельзя было": Суркис рассказал, почему уволил Рианчо из "Динамо"

Вчера, 19:21

Испанский тренер сначала отличился в столичном клубе, а затем и в сборной Украины 

Рауль Рианчо. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Рауль Рианчо. Фото ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис признался, что ему довелось расстаться с помощником тогдашнего наставника команды Сергея Реброва Раулем Рианчо, так как испанский специалист считал себя главным тренером. Кстати, после "Динамо" Рианчо трудоустроился в сборной Украины, но спустя два года покинул тренерский штаб Андрея Шевченко. Как рассказал экс-игрок "Динамо" Олег Саленко, Рианчо пытался подсидеть Шевченко.

"Рауль Рианчо очень неплохо поработал с Сергеем Ребровым, и было бы сложно отрицать его заслуги – на каком-то этапе он здорово помог. У меня вообще нет и не может быть претензий к нему как к тренеру – но когда он сам себя провозгласил главным тренером и повел себя соответственно, терпеть это нельзя было. Сергей Ребров, большой умница, никогда не упускавший возможности выучиться чему-то новому, незнакомому, был и остается для меня главным тренером. И когда Рауль без Реброва пришел ко мне рассказывать свою программу – кого, как он считает, нужно убрать из команды, он нехорошо поступил именно по отношению к пригласившему его в команду человеку! Нарушил корпоративную этику.

А если бы Алексей Михайличенко пришел ко мне что-то рассказывать через голову Мэтра, как вы думаете, сколько бы он проработал в клубе? Есть совершенно недопустимые вещи, и для их исправления иногда требуются сами понимаете какие меры.

В принципе, то, что произошло с Рианчо потом, подтвердило правильность наших действий. Нет, может, я ошибаюсь и он великий тренер. Ну так пусть возьмет команду в качестве первого и доведет ее до каких-то высот! Он поработал в сборной Украины и по непонятным причинам внезапно ушел – я не знаю этой кухни, Андрею Шевченко виднее. Ну а потом был московский "Спартак" и странная история с Массимо Каррерой", – заявил Суркис.

Напомним, что Рианчо вошел в тренерский штаб "Спартака" в июне, а в октябре случилось странное увольнение Массимо Карреры. Испанский тренер на некоторое время стал исполняющим обязанности московской команды.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Игорь Суркис, Рауль Рианчо

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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