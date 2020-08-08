Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тест на коронавирус ошибочно показал заражение у игрока сборной Украины

8 августа, 14:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Повторный тест Романа Яремчука оказался негативным

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук посреди недели сдал положительный тест на коронавирус. Так как у игрока не было никаких симптомов, в клубе засомневались в результатах и отправили его на повторный тест, который показал негативный результат, сообщает hbvl.be.

Реклама

Правда, пока не ясно, сможет ли украинский футболист принять участие в матче первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена".

Ранее мы писали, что украинцы забили три гола в товарищеском матче вице-чемпиона Бельгии. Яремчук оформил дубль, еще один гол забил Пластун.

Для Романа Яремчука этот матч стал вторым после травмы и длительной реабилитации. В предыдущий раз он выходил на поле еще в 2019 году. В начале июля основной нападающий сборной Украины снова травмировался, отыграв всего пять минут в матче.

Напомним, что накануне старта чемпионата в Бельгию перебрался еще один украинский футболист. "Андерлехт" объявил о трансфере Богдана Михайличенко. После представления украинец обратился к фанатам "Андерлехта": "У меня длинная фамилия – Михайличенко, поэтому можете называть меня Миха".

В тренде
"Шахтер" уничтожил "Вольфсбург" в Киеве: три гола забиты за пять минут (видео)
Реклама

Смотрите, как забивает Роман Яремчук:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Бельгии коронавирус Гент Бельгия Роман Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" едет в Германию: что ждет чемпиона Украины в плей-офф Лиги ЕвропыФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять