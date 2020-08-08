Тест на коронавирус ошибочно показал заражение у игрока сборной Украины

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук посреди недели сдал положительный тест на коронавирус. Так как у игрока не было никаких симптомов, в клубе засомневались в результатах и отправили его на повторный тест, который показал негативный результат, сообщает hbvl.be.

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Правда, пока не ясно, сможет ли украинский футболист принять участие в матче первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена".

Ранее мы писали, что украинцы забили три гола в товарищеском матче вице-чемпиона Бельгии. Яремчук оформил дубль, еще один гол забил Пластун.

Для Романа Яремчука этот матч стал вторым после травмы и длительной реабилитации. В предыдущий раз он выходил на поле еще в 2019 году. В начале июля основной нападающий сборной Украины снова травмировался, отыграв всего пять минут в матче.

Напомним, что накануне старта чемпионата в Бельгию перебрался еще один украинский футболист. "Андерлехт" объявил о трансфере Богдана Михайличенко. После представления украинец обратился к фанатам "Андерлехта": "У меня длинная фамилия – Михайличенко, поэтому можете называть меня Миха".

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Смотрите, как забивает Роман Яремчук:

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