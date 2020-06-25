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Тест на коронавирус: "Заря" обнародовала результаты проверки перед игрой с "Шахтером"

25 июня, 12:09

Олег Люлька Олег Люлька

В луганском клубе заявляют, что "ни зараженных, ни больных в команде нет"

Третья команда турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу "Заря" обнародовала результаты тестов на коронавирус, который игроки луганского клуба сдали перед субботним матчем Премьер-лиги с "Шахтером". Напомним, это будет первая игра "Шахтера" в статусе 13-кратного чемпиона страны. Команды встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Получены результаты тестов луганской "Зари" на коронавирус, которые были сданы в понедельник. Заявляем официально, что все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни зараженных, ни больных в команде нет. Луганчане планово продолжают готовиться к игре с "Шахтером" на учебно-тренировочной базе", – говорится в заявлении официального сайта "Зари"

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Напомним, что в предыдущем туре Премьер-лиги Украины, обыграв "Александрию" 3:2, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины – так рано, за пять туров до финиша, это не удавалось еще никому.

При этом "Заря" продолжает борьбу с "Динамо" за второе место и пропуск в Лигу чемпионов. После недавней победы над "Десной" 2:1 луганчане отстают от киевлян на три очка.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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тест чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск коронавирус

Источник: Официальный сайт ФК "Заря"

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