Тест на коронавирус: "Заря" обнародовала результаты проверки перед игрой с "Шахтером"

В луганском клубе заявляют, что "ни зараженных, ни больных в команде нет"

Третья команда турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу "Заря" обнародовала результаты тестов на коронавирус, который игроки луганского клуба сдали перед субботним матчем Премьер-лиги с "Шахтером". Напомним, это будет первая игра "Шахтера" в статусе 13-кратного чемпиона страны. Команды встретятся в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Получены результаты тестов луганской "Зари" на коронавирус, которые были сданы в понедельник. Заявляем официально, что все результаты, как и ранее, отрицательные. Ни зараженных, ни больных в команде нет. Луганчане планово продолжают готовиться к игре с "Шахтером" на учебно-тренировочной базе", – говорится в заявлении официального сайта "Зари"

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Напомним, что в предыдущем туре Премьер-лиги Украины, обыграв "Александрию" 3:2, "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины – так рано, за пять туров до финиша, это не удавалось еще никому.

При этом "Заря" продолжает борьбу с "Динамо" за второе место и пропуск в Лигу чемпионов. После недавней победы над "Десной" 2:1 луганчане отстают от киевлян на три очка.

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