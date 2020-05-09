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"Тесты ПЦР – лишь для самоуспокоения": известный тренер – о возвращении футбола в Украине после карантина

9 мая, 19:42

Олег Люлька

По мнению Анатолия Бузника, проверять футболистов на наличие коронавируса стоит непосредственно перед матчами

Генеральный секретарь Всеукраинского объединения тренеров Анатолий Бузник поделился мнением о тестировании игроков на коронавирус перед возобновлением тренировочных занятий. Ранее первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят весь перволиговый ФК "Минай".

"Уверен, что в тестах ПЦР (перед возобновлением тренировок) необходимости вообще нет, – считает Анатолий Бузник. – Так, для самоуспокоения – хорошо, но ведь любой игрок в теории где-то может нарушить карантин, а потом на следующий день вновь вернется тренироваться с командой. Каждое утро ведь такой тест проводить не будешь, потому их использование целесообразно в одноразовом порядке. Это то же самое, что игра в масках – просто неэффективно. А перед официальными матчами стоит проверять игроков, поскольку футбол – все-таки контактная игра, всякое может случиться".

Анатолий Бузник

Анатолий Бузник / Фото: ПФЛ

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Читайте также: Что будет с украинской командой, где обнаружен первый случай заражения коронавирусом

Ранее мы рассказывали, какчемпионат Украины вернется в игру в условиях пандемии. Согласно протоколу безопасности Премьер-лиги, уже до возвращения к тренировкам клубы должны провести тестирование на коронавирус путем ПЦР- диагностики всех сотрудников, которые участвуют в тренировочном процессе. Дезинфицирующие средства должны выделяться для каждого помещения, а инвентарь для тренировок нужно обрабатывать до тренировок и после.

Смотрите сюжет о войне звезд с коронавирусом:

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тест чемпионат Украины коронавирус Анатолий Бузник

Источник: ПФЛ

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