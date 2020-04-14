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Тет-а-тет Бекхэма и Роналдо: "Бекс — единственный англичанин, способный заиграть в сборной Бразилии"

14 апреля, 13:54

Елена Павлова

Англичанин рассказал, как впервые оказался в раздевалке Королевского клуба

Бывшие игроки мадридского "Реала" Роналдо и Дэвид Бекхэм пообщались между собой в прямом эфире в Instagram. Бекхэм рассказал, как впервые оказался в раздевалке Королевского клуба, а бразильский форвард причислил англичанина к лучшим полузащитникам в истории футбола. Ранее мы сообщали, что голова звезды "Реала" и "МЮ" стала похожа на "шар для боулинга".

"Помню, как ты сказал: "Мы всегда говорили, что Бекхэм — единственный английский футболист, который смог бы заиграть в сборной Бразилии". Я никогда не верил тебе, но спасибо за эти слова! Почему я это говорю? Потому что бразильцы — лучшие игроки. Ты хорошо знаешь это", – сделал комплимент Бекхэм.

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Роналдо ответил Дэвиду не менее любезно: "Тогда я говорил искренне. В центре поля ты был одним из лучших футболистов всех времен. Это было заметно по твоей работе с мячом. Ты мог отдать передачу куда угодно, тебе даже не надо было смотреть на меня. Я просто бежал вперёд, и мяч прилетал ко мне. Я должен поблагодарить тебя за эти передачи".

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Ранее мы писали. что Роналду оказался вторым в эротических фантазиях болельщиков. Обскакавшая его легенда английского футбола и в 44 года не сбавляет оборотов.

Смотрите, как Дэвид Бекхэм сводил дочку на каток

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Дэвид Бекхэм Реал Мадрид сборная Бразилии Роналдо

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