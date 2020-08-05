Тете остался в запасе: стартовые составы на матч "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы

Луиш Каштру выставил на повторный поединок плей-офф основной состав с первых минут

В среду для украинских болельщиков главный матч недели проходит на НСК "Олимпийский". Наш сайт ведет онлайн матча "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы. Сегодня довольно рано стали известны стартовые составы соперников. Обычно их публикуют за час до стартового свистка, но в данном случае украинский и немецкий клубы темнить не стали. Интересно, что у обеих команд капитаны – голкиперы. Среди 11 игроков нашего чемпиона украинско-бразильский интернационал разбавил грузинский защитник Давид Хочолава.

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"Шахтер": Пятов (К) – Матвиенко, Хочолава, Кривцов, Додо – Маркос Антонио, Степаненко – Тайсон, Алан Патрик, Марлос – Жуниор Мораес.

"Вольфсбург": Кастеелс – Тиссеран, Понграчич, Брукс – Брекало, Шлагер, Арнольд, Руссийон – Виктор, Вегхорст, Гинчек.

Вот как нарисовали расстановку футболистов на официальном сайте УЕФА:

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Напомним, встреча начнется на столичном НСК "Олимпийский" без зрителей в 19:55 по киевскому времени.

"Шахтер" – "Вольфсбург": где смотреть матч 1/8 Лиги Европы

Вспомним, как развивались события в первой встрече соперников:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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