"Ти признайся мені": Миколенко и Швед спели дуэтом в сборной Украины

Сегодня, 11:54

Два новичка сборной Украины прошли традиционное обряд вокального посвящения

В сборной Украины продолжают появляться молодые новички. Фото ФФУ
В сборной Украины продолжают появляться молодые новички. Фото ФФУ

Вчера на ужине сборной Украины, у которой 12 ноября началась подготовка к матчам со сборными Словакии (16 ноября в Трнаве; Лига наций УЕФА) и Турции (20 ноября в Анталье; спарринг), двое новичков, которых Андрей Шевченко вызвал в сборную, прошли обряд посвящения. Традиционно это – исполнение песни перед всем коллективом.

19-летний защитник "Динамо" Виталий Миколенко и 21-летний нападающий "Карпат" Марьян Швед, для которых это дебютный вызов в национальную команду, как сообщает FootballHub, дуэтом спели украинский хит "Червона рута".

Миколенко изначально обещал договориться со Шведом – в интервью каналу "Футбол-1", причем именно на украинском языке. "Много кто просит", – сказал динамовец, родившийся в Черкассах. А Швед при этом заявил, что готов спеть еще и дополнительно.

Напомним, что Швед не фигурировал в первоначальном списке игроков, вызванных на ноябрьские матчи, но затем был переведен из резервного списка в основной. Вместе с ним такой же путь проделал Андрей Борячук: тренерский штаб вызвал форварда "Шахтера", играющего на правах аренды за "Мариуполь". Уроженец Винницы пока не определился с выбором, но пообещал интервью "Футбол-1": "Есть одна бомба, просто хит".

Сергей Болбат, который не вызывался в сборную Украины с мая 2014 года, тоже будет вынужден пройти этот обряд, который обязателен для всех. В октябре мы видели, как даже легендарный Александр Шовковский и новички сборной Украины пели на посвящении в команду.
посвящение, Сборная Украины, Марьян Швед, Виталий Миколенко

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Источник:

Footballhubua

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