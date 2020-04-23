Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тихий ужас для "Динамо": в УЕФА приняли решение по путевкам в еврокубки из недоигранных чемпионатов

23 апреля, 15:15

Олег Люлька

Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевляне

Исполнительный комитет УЕФА определился с принципом распределения мест в еврокубках на следующий сезон. Как сообщает журналист Николо Скира у себя в Twitter, в чемпионатах, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены по спортивному принципу. Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить систему VAR на оставшиеся матчи еврокубков

Таким образом, места в национальных первенствах распределятся на основании положения команд в турнирных таблицах на момент приостановки сезона. Следовательно, в случае, если из-за пандемии не удастся доиграть Премьер-лигу Украины, прямую путевку в групповой турнир следующей Лиги чемпионов получит "Шахтер", а пропуск в квалификацию ЛЧ от нашей страны достанется "Заре", так как именно она, на момент остановки чемпионата, занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" же, которое идет третьим, придется довольствоваться билетом во второй по значимости еврокубок – Лигу Европы. Тихий ужас для Алексея Михайличенко и его команды...

Олексій Михайличенко

Реклама

Олексій Михайличенко / Фото: Reuters

Читайте также: "Динамо" против "Зари": в луганском клубе озвучили позицию по поводу серебряного матча с киевлянами

Интересно, что ранее УЕФА настоятельно рекомендовал европейским чемпионатам доиграть нынешнюю кампанию. А Бельгии, которая приняла предварительное решение досрочно завершить сезон, даже пригрозили недопуском к еврокубкам.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы-2019/2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

УЕФА Лига чемпионов чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...