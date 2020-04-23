Тихий ужас для "Динамо": в УЕФА приняли решение по путевкам в еврокубки из недоигранных чемпионатов

Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не киевляне

Исполнительный комитет УЕФА определился с принципом распределения мест в еврокубках на следующий сезон. Как сообщает журналист Николо Скира у себя в Twitter, в чемпионатах, которые не будут доиграны из-за пандемии коронавируса, участники Лиги чемпионов и Лиги Европы будут определены по спортивному принципу. Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить систему VAR на оставшиеся матчи еврокубков

Таким образом, места в национальных первенствах распределятся на основании положения команд в турнирных таблицах на момент приостановки сезона. Следовательно, в случае, если из-за пандемии не удастся доиграть Премьер-лигу Украины, прямую путевку в групповой турнир следующей Лиги чемпионов получит "Шахтер", а пропуск в квалификацию ЛЧ от нашей страны достанется "Заре", так как именно она, на момент остановки чемпионата, занимает второе место в турнирной таблице. "Динамо" же, которое идет третьим, придется довольствоваться билетом во второй по значимости еврокубок – Лигу Европы. Тихий ужас для Алексея Михайличенко и его команды...

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Интересно, что ранее УЕФА настоятельно рекомендовал европейским чемпионатам доиграть нынешнюю кампанию. А Бельгии, которая приняла предварительное решение досрочно завершить сезон, даже пригрозили недопуском к еврокубкам.

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