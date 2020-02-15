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Тинэйджер из Норвегии продолжает переписывать историю Бундеслиги: у него 8 мячей в 5 матчах

15 февраля, 12:24

Норвежский вундеркинд побил рекорд Герта Дерфеля и Пако Алькасера

Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд установил новый рекорд чемпионата Германии. 19-летний норвежец записал на свой счет один мяч в поединке против "Айнтрахта" (4:0) в 22-м туре Бундеслиги. Таким образом, он довел количество своих голов в чемпионате Германии до восьми голов.

Ранее никому не удавалось забить столько мячей в пяти стартовых поединках в Бундеслиге. Холанд превзошел достижение бывшего игрока "Гамбурга" Герта Дерфеля и экс-футболиста "Боруссии" Д Пако Алькасера, которые отличались по семь раз в пяти стартовых играх в 1963 и 2018 годах соответственно.

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Холанд перешел в "Боруссия" зимой за 20 миллионов евро из австрийского "Зальцбурга". В текущем сезоне он уже успел провести 28 матчей и наколотить 37 голов, в том числе 16 – в чемпионате Австрии, восемь – в Лиге чемпионов. С момента перехода в "Боруссию" ориентировочная трансферная стоимость футболиста выросла на 15 миллионов и сейчас составляет уже 60 млн евро.

Смотрите, как Эрлинг Холанд забивал лучшему клубу мира:

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

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