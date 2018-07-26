Тите остался в сборной Бразилии еще на четыре года

Бразильская конфедерация футбола продлила контракт с главным тренером национальной сборной Тите. Несмотря на поражение от Бельгии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (1:2), 57-летнему специалисту было предложено новое четырехлетнее соглашение до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Тите стал первым тренером в истории сборной Бразилии, который не был уволен после того, как команда не смогла стать чемпионом мира.

В матче с бельгийцами впервые после назначения Тите пентакампеоны пропустили два мяча в одном матче. В общей сложности команда под его руководством провела 26 игр, из них 20 побед, 4 ничьи и 2 поражения.

Напомним, что после чемпионата мира по футболу сразу восемь тренером национальных команд лишились своих должностей. В частности, в день финала мундиаля Аргентинская федерация футбола сообщила об увольнении Хорхе Сампаоли. Условия прекращения контракта предусматривали, что Сампаоли вместо изначально предусмотренных 20 миллионов долларов за досрочное расторжение контракта получит лишь два.