Титул на дорожку: лучшим игроком недели в Лиге Европы стал футболист вылетевшей команды

Нападающий "Эспаньола" Хонатан Кальери, оформивший хет-трик в ворота "Вулверхэмптона" (3:2), признан УЕФА лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. Правда, три забитых мяча Хонатана не спасли испанскую команду от вылета из турнира, так как в первом поединке каталонцы были разгромлены англичанами со счетом 4:0.

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Также на награду претендовал бывший полузащитник "Шахтера" Фред, который сейчас защищает цвета "Манчестер Юнайтед" и оформил дубль в ворота бельгийского "Брюгге". В список номинантов входил полузащитник "Байера" Кай Хавертц, который забил гол и отдал две голевые передачи в матче с "Порту", и полузащитник "Истанбул ББ" Эдин Вишча, который своим "дублем" в ворота "Спортинга" подписал приговор португальской команде.

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Также мы сообщали, что уже состоялась жеребьевка 1/8 финала второго по значимости футбольного еврокубка – соперником "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы стал немецкий "Вольфсбург".

Смотрите обзор матча "Эспаньол" — "Вулверхэмптон" и голы Кальери

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