"То, что написали в российских СМИ – вранье и позор": греки о скандале на матче ПАОК – "Спартак"

В среду греческий ПАОК обыграл московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок в Салониках на стадионе "Тумба" завершился со счетом 3:2. Поединок ознаменовался скандалом еще до своего начала. Российские СМИ сообщили, что греческие фанаты нападают на российских журналистов, избивают, отбирают у них аккредитации и личные вещи.

В свою очередь, греческие журналисты рассказывают, как все было на самом деле.

"Вчера я работал на матче ПАОК – "Спартак", сидел на той самой медиа-трибуне, на которую якобы пытались ворваться наши фанаты. Но я не видел ничего ужасного. Просто 2-3 сотрудника службы безопасности что-то объясняли вашим журналистам. В спокойной форме. Не видел, чтобы фанаты били журналистов. Вообще ничего такого. Знаете, если ваши коллеги уверяют, что это было – почему у них нет видео и фото доказательств? Пусть предоставят их – съемки драк, агрессии греческих фанатов. Тогда будет другой разговор", – рассказал Ставрос Соунтолидис.

"Вчера я одним из первых зашел в ложу для прессы, так что видел все, что там происходило. Произошел небольшой инцидент: оператор вашего телеканала провоцировал сотрудников ПАОКа и фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец. Его тут же вывели со стадиона. Это все, что произошло на ложе прессы", – сказал Панос Георгогианнис.

"Один российский журналист, проходящий через собравшихся фанатов, ответил жестом. Были проведены немедленные меры безопасности, и эпизод закончился. Вчера была хорошая ночь на стадионе, и никто не запомнит этого инцидента. Фанаты напали на пресс-ложу? Абсолютное вранье. Русские журналисты тоже были на взводе, и они должны были быть более осторожными, потому что они журналисты. То, как это было подано в российской прессе, – позор. Я была вчера на стадионе, это абсолютное вранье. Стадион "Тумба" должен быть примером для всех, как надо организовывать матчи", – рассказала Элени Бунта.

Отметим, что весь матч на поле провел бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди. Еще один украинский футболист Евгений Шахов вышел на замену на 84-й минуте.

Напомним, Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом. Добавим, что в греческом клубе защитник будет выступать в компании с еще одним украинцем Евгением Шаховым.