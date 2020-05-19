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"Только на поле ты находишься без маски": украинский форвард – о "коронавирусном" футболе в Германии

19 мая, 11:15

Андрей Фоменко

Одессит Борис Тащи из "Санкт-Паули" рассказал, как воспринял возобновление сезона

В минувшие выходные чемпионат Германии стал первым в Европе, возродившимся в эпоху коронавируса. Читайте все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина. Сезон возобновился как в первой, так и во второй Бундеслигах.

За команду "Санкт-Паули" второго дивизиона выступает одесский форвард Борис Тащи. 26-летний футболист рассказал об ощущениях от особенностей игры:

"Чувства самые положительные потому, что мы за это время соскучились по футболу. Что касается ограничений, то их очень много: все находятся в масках в раздевалках, в подтрибунном помещении, при выходе на поле, на скамейке для запасных – по сути, только на поле ты без защитного аксессуара. Мы – первопроходцы, поэтому должны соблюдать правила. Это важно и правильно. Отмечу, что настроение приподнятое, ведь итог турниров будет справедливым.

Игра без болельщиков – это что-то необычное, но ты себя ментально подготавливаешь к таким мерам. Каждый человек понимает, что несет ответственность не только за себя, а и за всю лигу. Глупые ошибки не нужны, стараемся соблюдать все рекомендации правительства".

"Санкт-Паули" в воскресенье обыграл дома "Нюрнберг" (1:0) и занимает девятое место, а Тащи вышел на замену на 86-й минуте.

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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футбол Борис Тащи Бундеслига

Источник: Канал Футбол

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