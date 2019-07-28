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Только в Бразилии: женские стоны прервали пресс-конференцию футболиста

28 июля, 10:25

Звуки из телефона журналиста, похожие на стоны во время секса, прервали презентацию Филипе Луиса во "Фламенго"

Фелипе Луис
Фелипе Луис. Фото: Twitter

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" официально представил Филипе Луиса, ранее выступавшего за мадридский "Атлетико". Во время пресс-конференции бразильцу помешал женский стон. Один из журналистов задал Луису вопрос, на который Филипе собрался ответить, но ему помешал звук, похожий на женский стон во время секса. После этого никто из присутствующих не смог удержать смех.

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Данная звукозапись заиграла на телефоне у одного из присутствующих журналистов. Точно неизвестно, был ли это пранк, подготовленный для Луиса, или же коллеги подшутили так над журналистом.

Луис выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, после чего провел один сезон в "Челси" и снова вернулся в "Атлетико". В активе бразильца 333 матча и 9 голов за клуб. Вместе с "Атлетико" он выигрывал чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды завоевывал Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Трансферную стоимость 33-летнего Луиса Фелипа оценивают в три миллиона евро, на его счету 44 матча за национальную сборную Бразилии с 2009 года.

Смотрите видео, как мадридский "Атлетико" всухую обыграл "Ювентус":

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Тег футболист, чемпионат Бразилии, Фламенго

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sport24.ru

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