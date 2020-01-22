ТОП-10 голов в исполнении вратарей: от пенальти Шовковского до суперудара Сени в "девятку"

Александр Шовковский / Фото: AFP

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В среду, 22 января, свой день рождения отмечает уникальный вратарь. 46 лет исполняется самому забивному голкиперу в истории футбола бразильцу Рожерио Сени, который за свою карьеру наколотил 131 мяч, причем почти половину из них – ударами не с пенальти, а со штрафных! "Сегодня" составили свой ТОП-10 голов, забитых в разное время вратарями. Выбирать было из чего!

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РОЖЕРИО СЕНИ

"Мне всегда хотелось почувствовать, каково это, когда направленный тобою мяч залетает в чужие ворота. А когда у меня стало получаться, я продолжал еще и еще. И уже не мог остановиться", – признается Рожерио Сени, все 23 года своей игроцкой карьеры посвятивший одному клубу – "Сан-Паулу". Самым памятным для кипера-забивалы, который сейчас тренирует "Форталезу", наверняка является его юбилейный – сотый гол, которым он в 2011 году принес победу своему "Сан-Паулу" над принципиальным соперником "Коринтиансом" – 2:1. С 22-х метров Сени словно рукой положил мяч в "девятку" ворот знаменитого визави Жулио Сезара и на радостях, побежав к трибунам, снял с себя футболку.

АСМИР БЕГОВИЧ

2 ноября 2013 года вратарь "Сток Сити" Асмир Бегович, нынче выступающий за "Милан", забил самый быстрый для киперов гол в истории футбола. Вынося от своих ворот мяч в домашнем матче с "Саутгемптоном", босниец умудрился запулить "кожаный снаряд" за шиворот первому номеру "святых" Артуру Боруцу. Шедевр! Кстати, этот гол был занесен в Книгу рекордов Гиннесса и как самый дальний (91,9 метра) в футболе.

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ХОСЕ ЛУИС ЧИЛАВЕРТ VS РОБЕРТО БОНАНО

Именно знаменитый парагваец Хосе Луис Чилаверт по прозвищу "Бульдог" до Рожерио Сени был самым забивным вратарем на планете Земля – 62 гола с пенальти и штрафных. Однако в матче Кубка Меркосур в 2000 году коса нашла на камень. По ходу встречи Чилаверт, представлявший тогда "Велес Сарсфилд", огорчил с 11-метровой отметки аргентинского вратаря "Ривер Плейт" Роберто Бонано. Так счет стал 1:1. Однако незадолго до окончания поединка пенальти был назначен уже в ворота Чилаверта, и Бонано поквитался с парагвайцем, переиграв того с "точки" и принеся своей команде победу – 2:1. Эпическая заруба голкиперов-забивал!

ПЕТЕР ШМЕЙХЕЛЬ VS КАСПЕР ШМЕЙХЕЛЬ

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель за свою карьеру забил 13 голов, один из которых пришелся на поединок его "МЮ" против "Ротора" в Кубке УЕФА в 1995-м на "Олд Траффорд". Подключившись на подачу углового, Петер выпрыгнул выше всех в штрафной россиян и поразил их ворота ударом головой. Это принесло манкунианцам ничью 1:1.

Однако в случае со Шмейхелями природа на детях не отдыхает. Спустя 19 лет сын Петера, Каспер, повторил подвиг отца, забив головой на последних секундах матча своего "Лестера" с "Йовилом" в Чемпионшипе. Этот гол спас "лисов" от поражения – 1:1.

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"УКРАИНСКИЙ ШМЕЙХЕЛЬ" ЕВГЕНИЙ БОРОВИК

В украинском футболе тоже есть свой "Шмейхель". В 2010 году Евгений Боровик, выступавший на тот момент в "Кривбассе", стал единственным вратарем, забившим с игры в матчах Премьер-лиги Украины. Произошло это на последней минуте поединка против киевского "Арсенала". Боровик пришел в штрафную площадь соперника на подачу углового и нанес точный удар головой, с которым не сумел справиться Виталий Рева. Этот гол подарил криворожцам ничью 1:1. А после игры Боровик рассказал: решил, что не имеет значения, с каким счетом проигрывать, вот и пошел на подачу корнера. "Мяч удобно лег на голову, ну я лбом от души и приложился", – добавил Евгений, подчеркнув, что наносил удар зряче.

АЛЕКСАНДР ШОВКОВСКИЙ

Наверное, мало найдется в Украине людей, которые не помнят, как Александр Шовковский, вытащив своими сейвами серию пенальти в игре с Швейцарией, вывел нашу сборную в 1/4 ЧМ-2006. Однако не менее эффектный момент в карьере СаШо случился двумя годами ранее, когда именно он точным ударом с 11-метровой отметки принес "Динамо" победу в игре с "Шахтером" за Суперкубок страны в Одессе. Все решалось тогда в серии пенальти, счет после 19 ударов был равным – 5:5, и подошедший к "точке" Шовковский, заставив кипера "горняков" Лаштувку прыгнуть в левый угол, сам катнул мяч в правый. Похоже, так, как этому голу, СаШо не радовался ни единому своему сейву!

"Помню, еще в детском футболе забил два пенальти, но с тех пор 11-метровые не исполнял, – говорил после той игры Шовковский. – Пробить сейчас было моей инициативой. Отбив пенальти Бэркэуана, я взял мяч и подошел к "точке". Был уверен, что не подведу"

Серия пенальти в Суперкубке-2004 с голом от СаШо

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РЕНЕ ИГИТА

Безусловно, колумбийский голкипер Рене Игита прежде всего известен благодаря своему "удару скорпиона", с помощью которого он невероятным образом отразил мяч в матче против сборной Англии в 1995 году. Это было нечто!

Однако колумбиец по прозвищу "Безумец" был способен не только на сумасшедшие сейвы. Посмотрите только на этот гол Игиты: Месси и Роналду обзавидуются!

АНДРЕЙ ПЯТОВ

Да, этого гола нет в официальных протоколах, но его прекрасно помнят миллионы украинских болельщиков. Осенью 2014-го на добавленных секундах отборочного поединка Украина – Словакия на НСК "Олимпийский" при счете 1:0 в пользу словаков вратарь украинцев Андрей Пятов прибежал в штрафную соперника на угловой и, сражаясь там, как лев, в полулежачем положении протолкнул мяч в сетку ворот гостей. Жаль, шотландский арбитр Крейг Томсон тот гол отменил, усмотрев в действиях "горняка" атаку на своего визави за секунду до результативного удара.

"Я не нарушал правила! – уверял "Сегодня" после финального свистка Пятов. – Я не играл во вратаря, я играл в борьбу. Услышав свисток, подумал, что попало кому-то в руку. А потом спросил, и мне сказали, что я нарушал. Удивительно!"

Обзор матча Украина – Словакия (0:1) с отмененным голом Пятова в концовке

За тот момент в игре со словаками судьба вернула Пятову своебразный должок в недавнем матче Лиги чемпионов против загребского "Динамо", когда вратарь "Шахтера" снова пошел в штрафную соперника и заработал там пенальти, благодаря реализации которого "горняки" спаслись от поражения.

"Свежий" атакующий подвиг Пятова в Загребе

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