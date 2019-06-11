ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Тройку лидеров составили футболисты – Месси, Роналду и Неймар
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленный журналом Forbes. Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценен в 127 млн долларов. Из них 92 млн – это зарплата и бонусы, 35 млн – доходы от рекламы.
Второе место в рейтинге занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, заработавший 109 млн (65+44), третий – нападающий "ПСЖ" Неймар, который стал богаче на 105 млн (75+30).
В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира попали сразу два игрока клуба НБА "Голден Стейт" – Стефен Карри и Кевин Дюрант.
В прошлом году самым высокооплачиваемым спортсменом мира был признан американский боксер Флойд Мейвезер, заработавший 285 млн.
ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов:
- Лионель Месси ("Барселона", футбол) — 127 млн
- Криштиану Роналду ("Ювентус", футбол) — 109 млн
- Неймар ("ПСЖ", футбол) — 105 млн
- Сауль Альварес (бокс) — 94 млн
- Роджер Федерер (теннис) — 93,4 млн
- Рассел Уилсон ("Сиэтл", американский футбол) — 89,5 млн
- Аарон Роджерс ("Грин-Бэй", американский футбол) — 89,3 млн
- Леброн Джеймс ("Лейкерс", баскетбол) — 89 млн
- Стефен Карри ("Голден Стэйт", баскетбол) — 79,8 млн
- Кевин Дюрант ("Голден Стэйт", баскетбол) — 65,4 млн
Напомним, что в прошлое воскресенье Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии выиграл Лигу наций.
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