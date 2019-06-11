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ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира

11 июня, 20:29

Тройку лидеров составили футболисты – Месси, Роналду и Неймар

Месси - лидер по деньгам
Месси - лидер по деньгам. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленный журналом Forbes. Совокупный доход аргентинца с июня 2018-го по июнь 2019 года оценен в 127 млн долларов. Из них 92 млн – это зарплата и бонусы, 35 млн – доходы от рекламы.

Второе место в рейтинге занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, заработавший 109 млн (65+44), третий – нападающий "ПСЖ" Неймар, который стал богаче на 105 млн (75+30).

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира попали сразу два игрока клуба НБА "Голден Стейт" – Стефен Карри и Кевин Дюрант.

В прошлом году самым высокооплачиваемым спортсменом мира был признан американский боксер Флойд Мейвезер, заработавший 285 млн.

ТОП-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов:

  1. Лионель Месси ("Барселона", футбол) — 127 млн
  2. Криштиану Роналду ("Ювентус", футбол) — 109 млн 
  3. Неймар ("ПСЖ", футбол) — 105 млн 
  4. Сауль Альварес (бокс) — 94 млн 
  5. Роджер Федерер (теннис) — 93,4 млн 
  6. Рассел Уилсон ("Сиэтл", американский футбол) — 89,5 млн 
  7. Аарон Роджерс ("Грин-Бэй", американский футбол) — 89,3 млн 
  8. Леброн Джеймс ("Лейкерс", баскетбол) — 89 млн 
  9. Стефен Карри ("Голден Стэйт", баскетбол) — 79,8 млн 
  10. Кевин Дюрант ("Голден Стэйт", баскетбол) — 65,4 млн

Напомним, что в прошлое воскресенье Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии выиграл Лигу наций.

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Тег Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси

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sport24.ru

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