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Развязка чемпионата Украины и полуфиналы Кубка Англии: анонс и подкаст от Кирилла Круторогова

17 июля, 11:32

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Прогноз комментатора на футбольный уик-энд: что стоит посмотреть на этих выходных

Полуфинальные битвы за Кубок Англии, финал в борьбе за "бронзу" УПЛ с небольшой надеждой "Зари" на "серебро" и Паулу Фонсека против "Интера". Кирилл Круторогов называет пятерку самых привлекательных матчей и делится своими прогнозами на них.

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"Арсенал" – "Манчестер Сити"

Кубок Англии, 18 июля, суббота, в 21:45, ТВ: канал Setanta Sports Ukraine, oll.tv

Когда чемпион страны уже известен, борьба за Кубок становится актуальной и максимально интригующей. Тем более, когда речь о противостоянии сильных команд, да еще и испанских тренеров, которые недавно работали вместе – Микель Артета против Хосепа Гвардиолы. После карантина дела "канониров" более-менее наладились, хотя в предыдущих двух турах они умудрились проиграть дерби северного Лондона "Тоттенхэму", но и победить действующих триумфаторов Премьер-лиги – "Ливерпуль". Это дало понять, что "Арсенал" готов конкурировать с любым соперником, но стабильности и класса им по-прежнему не хватает. Тем более, встреча с "мерсисайдцами" забрала немало сил, а Лено, Озил, Мартинелли и Чемберс все еще в лазарете.

"Горожане" ждут возобновления розыгрыша Лиги чемпионов, хотя явно не прочь потешить самолюбие завоеванием трофея в виде Кубка Англии. Накануне "Сити" обыграли "Борнмут" (2:1), а Хосеп Гвардиола провел 150-й матч в АПЛ и добыл 111-ю победу – это рекорд после полутора сотен игр в чемпионате. За той игрой наблюдали со скамейки Де Брюйне и Лапорт, и только во втором тайме на поле вышли Стерлинг, Марез, Родри и Зинченко. Есть основания предполагать, что все они появятся с первых минут против "Арсенала" на "Уэмбли".

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ПРОГНОЗ. Ожидаем стопроцентную бескомпромиссность, потому что обеим командам важен этот трофей. "Арсеналу" для попадания в Лигу Европы, "МанСити" просто для коллекции. Конечно, "горожане – очевидный фаворит противостояния. Но, думаю, имеет смысл попытать судьбу, поставив на то, что "обе команды забьют", либо же увеличить коэффициент за счет "обе команды забьют и "Манчестер Сити победит".

"Колос" – "Динамо"

Премьер-лига, 19 июля, воскресенье, в 19:30, ТВ: канал "Футбол 1"

Дерби киевского региона обретает особенный оттенок, учитывая не только принципиальный настрой скромного "Колоса" на матч со столичным соперником, но и их возможность повлиять на борьбу за серебряные медали и, соответственно, путевку в Лигу чемпионов. Сами же ковалевцы активно готовятся к матчу плей-офф за Лигу Европы против "Днепр-1". Во встрече с "Шахтером" играл фактически не основной состав, поэтому на матч с "Динамо" ожидаем от Руслана Костышина стопроцентную основу.

"Динамо" после важнейшей победы над "Зарей" (3:1) остается сделать последний шаг для получения места в квалификации самого престижного евротурнира. Для этого достаточно не проиграть "Колосу". Команде Алексея Михайличенко, вероятнее всего, придется обойтись без ключевых игроков – Беньямина Вербича и Никиты Бурды, получивших травмы с "Зарей".

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ПРОГНОЗ. Предыдущая встреча этих команд запомнилась ни столько победой "Динамо", сколько множеством пенальти. "Колос" хоть и, в основном, проигрывает в матчах первой шестерки, но выглядит очень достойно. Абсолютно точно, что будут упираться они и в этой игре. Хотя в сенсацию все же не верится. Но "обе забьют" уже дает хороший коэффициент.

"Заря" – "Десна"

Премьер-лига, 19 июля, воскресенье, в 19:30, ТВ: канал "Униан"

Обе команды до предпоследнего тура имели реальные шансы на попадание в Лигу чемпионов, даже имелись расклады, при которых "Заря" и "Десна" могли отбросить "Динамо" на четвертое место. Но вместо этого в очной встрече они, вероятнее всего, разыграют бронзовые медали и прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы, что для обеих – также немалое достижение.

Хотя в случае победы "Зари" и сенсационном поражении "Динамо" "Колосу" в Лигу чемпионов выйдут именно луганчане. Для завоевания второй "бронзы" в истории команде Скрипника достаточно и ничьи с черниговцами.

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Команда Рябоконя в предыдущем туре неожиданно дома проиграла "Александрии" (1:3), лишившись шансов на Лигу чемпионов. Но может не просто переписать историю, выйдя в ЛЕ, но и завоевать исторические медали Премьер-лиги.

ПРОГНОЗ. На кону у обеих команд все же очень много. Несмотря на некоторое возможное разочарование из-за минимальных шансов на Лигу чемпионов, "бронза" и прямой выход во второй евротурнир также будет серьезным достижением, в том числе и с точки зрения потенциального финансового заработка. Нет сомнений, что "обе команды забьют", думается, стоит ожидать тотал "больше 2,5".

"МЮ" – "Челси"

Кубок Англии, 19 июля, воскресенье в 20:00, ТВ: канал Setanta Sports Ukraine, oll.tv

Еще один суперматч в рамках полуфинала Кубка Англии. Обе команды также жаждут заполучить трофей. Наставник "манкунианцев" Оле-Гуннар Сульшер даже пожаловался, что лондонцы имели на 48 часов для восстановления и подготовки больше нежели его коллектив, что, по его мнению, нечестно. А все дело в том, что последний матч чемпионата "синие" провели во вторник, а "красные дьяволы" в четверг. Но, как бы там ни было, календарь уже не изменят.

"МЮ" набрал отличную форму и не проигрывает уже 19 матчей кряду, в частности и восемь после карантина. Кроме того, "манкунианцы" борются за место в Лиге чемпионов, мечтают о кубковом трофее и продолжают участие в Лиге Европы.

Лондонцы забыли о компромиссах и прошли десятиматчевый отрезок без ничьих, добыв восемь побед. Фрэнк Лэмпард рассчитывает вывести свою команду в Лигу чемпионов и ведет ее на третьем месте, а также прекрасно понимает, что камбэк в противостоянии с "Баварией" в 1/8й этого турнира вряд ли возможен. Поэтому Кубок Англии – для него лично возможность добыть первый трофей в роли тренера.

ПРОГНОЗ. Букмекеры видят "МЮ" фаворитом этой встречи, хоть и с небольшим преимуществом. Но описанное выше – больше времени на восстановление лондонцев и стремление Лэмпарда к трофею – являются причинами поставить на победу "Челси" или же их проход в следующий раунд (в таком случае зайдет ставка если основное время завершится вничью, но "синие" все же обыграют "Манчестер Юнайтед").

"Рома" – "Интер"

Серия А, 19 июля, воскресенье, в 22:45, ТВ: канал "Футбол 2"

Соседи по турнирной таблице встретятся на "Стадио Олимпико", но положение команд слишком разное. Римляне отстают от зоны Лиги чемпионов более чем на десять очков и мало кто верит, что им удастся ликвидировать этот дефицит. Однако поединок с "Интером" именно из тех, когда либо все, либо ничего. Команда Паулу Фонсеки добыла три победы кряду, действуя максимально прагматично. После тяжелой травмы восстановился и даже успел забить гол Николо Дзаньоло. Но у "волков" ощутимые проблемы в обороне – Смоллинг, Жезус, Сантон и Фасио не сыграют из-за травм.

"Интер" сохраняет математические шансы на чемпионство, но также мало кто имеет оптимизм относительно их претензий на "скудетто". Особенно, если учесть нестабильность после рестарта. В какой-то мере эту лихорадку можно объяснить постоянным пополнением лазарета – сейчас там пребывают Барелла, Мозес, Лукаку и Весино. Зато Стефано Сенси восстановился и, быть может, получит игровое время после перерыва длинной в месяц.

ПРОГНОЗ. Вероятнее всего, мы станем свидетелями напряженного тактического противостояния двух тренеров. Прагматизм победит, а значит – стоит ставить на тотал "меньше 3.0".

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Источник: Сегодня|Спорт

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