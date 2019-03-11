ТОП-7 футболистов, ставших открытием сезона: от Пятницы Шевы до Кройфа за 1 евро

Вчера эти ребята были нигде, а сегодня могут остановить самолет

Кшиштоф Пьонтек. Фото: AFP

ТОП-7 футболистов, ставших открытием сезона: от Пятницы Шевы до Кройфа за 1 евро Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/654/858/5c86548587077.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/654/858/5c86548587077.jpg 2019-03-11T15:47:00+02:00 Футбол Вчера эти ребята были нигде, а сегодня могут остановить самолет

1. Кшиштоф Пьонтек, центрфорвард, "Милан"

23-летний польский нападающий покоряет Италию своей результативностью. В прошлом сезоне он забил 21 гол за скромную "Краковию" и летом за 4 миллиона евро перешел в "Дженоа".

И для начала повторил рекорд Андрея Шевченко, забив 5 голов в своих дебютных четырех матчах Серии А. А затем и рекорд 69-летней давности: 8 голов в шести первых матчах. Причем наколотил столько, всего 14 раз ударив по воротам. За генуэзцев Пьонтек отличился 19 голами и в январе перебрался в "Милан", которому стоил уже в девять раз дороже (36 млн). Времени на адаптацию польскому Пятнице, как переводится его фамилия, не понадобилось. В шести первых матчах за "россонери" — 7 голов, и признание: "Это больше, чем я от себя ожидал". Многие сравнивают Кшиштофа с Андреем Шевченко, хотя мнение легенды "Милана" Паоло Мальдини иное: "Есть только один Шева! Но если Пьонтек приведет нас к былым высотам, мы будем очень рады". Говорит об этом и бывший вице-президент "россонери" Адриано Галлиани: "Пьонтек действительно напоминает Шевченко, но для достижения такого уровня ему предстоит пройти долгий путь".

2 Лука Йович, центрфорвард, "Айнтрахт"

Воспитанник "Црвены Звезды" в 2016 году перешел в кипрский "Аполлон" за 2 млн евро, а на следующий день был продан "Бенфике" за 6,6 млн. В Лиссабоне играл за резервную команду, и то не совсем успешно. А летом 2017-го отправился в двухгодичную аренду с правом выкупа в "Айнтрахт", где в 21 год стал настоящей звездой. 8 голов в прошлом сезоне Бундеслиги и 15 в нынешнем, плюс 6 в Лиге Европы и претензии на статус лучшего бомбардира обоих турниров. Нет никаких сомнений, что франкфуртский клуб выкупит серба. И вполне может быть, что уже будущим летом он перейдет в один из клубов-грандов: "Реал", "Барселона", "МанСити" и "Челси" готовы выложить за него 45 млн евро.

3. Себастьян Аллер, центрфорвард, "Айнтрахт"

Родился в семье ивуарийки и француза, воспитывался в "Осере". Затем классно показал себя в голландском "Утрехте" (98 матчей, 51 гол) и за 7 млн был куплен "Айнтрахтом", в составе которого проводит второй сезон. Зимой вместе с Йовичем был включен в символическую сборную первого круга Бундеслиги. Сейчас он второй там по гол + пас (12+9). Как и Йович, 24-летний француз забивал "Шахтеру" в ЛЕ. В очередь за ним выстроились "Тоттенхэм", дортмундская "Боруссия" и "Ньюкасл".

4. Джейдон Санчо, вингер, "Боруссия" Д

Воспитанник "МанСити", ворвавшийся в Бундеслигу, — в 18 лет он один из лучших игроков турнира и по эффективности (8 голов, 10 ассистов в 25 матчах), и по эффектности игры. В октябре Джейдон стал первым игроком сборной Англии, родившимся в новом тысячелетии, и первым за 9 лет (после Бекхэма), выступающим за границей. В декабре — самым юным автором гола в рурском дерби (против "Шальке"). В феврале — самым молодым игроком Бундеслиги, забившим девять голов (опередил Подольски). А по сути он еще ребенок — перед вылетом в Лондон на первый матч 1/8 ЛЧ с "Тоттенхэмом" Санчо забыл дома свой паспорт, из-за чего рейс был задержан на некоторое время. Его потенциальный трансфер оценивается дороже 100 млн. Приоритетное право выкупа за "Манчестер Сити".

5 Николя Пепе, вингер, "Лилль"

Летом 2017-го "Лилль" купил родившегося во Франции ивуарийца у "Анже" за 10 млн евро. Теперь "доги" имеют шанс заработать значительно больше. Пока еще не слишком распиаренный фланговый хав конкурирует с Мбаппе за статус самого результативного футболиста Лиги 1. В 27 турах он забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Президент клуба не скрывает, что по поводу Пепе к нему обращалась "Барселона". Также интерес к быстрому полузащитнику имеют "МЮ", "Арсенал" и "Бавария". Зимой "Далянь Ифан" из Китая предлагал за Николя 70 млн, но футболист отказался. "Лилль" планирует летом выручить за него на 10 миллионов больше.

6. Френки де Йонг, центрхав, "Аякс"

"Он был безумно худым, ноги – как две щепки. Но как только он коснулся мяча, я сразу понял, что нам нужно его пригласить", — рассказывал о хавбеке техдир "Аякса" и экс-игрок "Барселоны" Марк Овермарс. В 17 лет де Йонг перешел из "Виллем II" за 1 евро, плюс четыре игрока отправились в обратном направлении. Теперь его сравнивают с Йоханом Кройффом. Зимой "Барса" выложила за 21-летнего полузащитника 75 млн евро, оставив до конца сезона в Амстердаме и попросив выбить "Реал" в 1/8-й ЛЧ. Голландец выполнил обещание. Только в первом тайме мадридского матча он выполнил 29 точных пасов — больше любого другого игрока.

7. Маттейс Де Лигт, центрбек, "Аякс"

Именно он в прошлом году получил награду Golden Boy как лучший молодой игрок Европы. Первый защитник, удостоившийся такой чести. В 17-летнем возрасте Маттейс стал самым юным финалистом Лиги Европы, затем самым юным футболистом сборной Голландии с 1931 года, а в 19 — самым молодым капитаном команды в плей-офф ЛЧ. "Через два года он будет лучшим центральным защитником в мире", — прогнозирует Рональд Куман. Пока что скромный парень живет вместе со своими родителями, но в очереди за ним стоят сильнейшие клубы: "Барселона", "Реал", "Бавария"... Сам де Лигт по примеру де Йонга хочет в "Барсу", но каталонцам не нравится, что его эпатажный агент Мино Райола намеревается устроить аукцион за своего клиента.

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.