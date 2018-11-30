Топ-дерби в Лондоне и Ливерпуле: все о 14-м туре чемпионата Англии

Сегодня, 14:31

В воскресенье – пир для гурманов: "Арсенал" – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" – "Эвертон"

Пока основа &quot;Арсенала&quot; смотрела по телевизору матч из Киева, &quot;Тоттенхэм&quot; бился с &quot;Интером&quot;. Фото AFP
Пока основа "Арсенала" смотрела по телевизору матч из Киева, "Тоттенхэм" бился с "Интером". Фото AFP

В 14-м туре чемпионата Англии по футболу, который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени, сразу два матча привлекают повышенное внимание любителей футбола. Это лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", а также не менее знаменитое мерсисайдское дерби – между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Оба матча состоятся в воскресенье и пройдут один за другим, так что ценителям прекрасного нужно основательно подготовиться.

Матчи чемпионата Англии традиционно транслируют телеканалы "Футбол", так что следите за программой. Еще можно смотреть на сайте oll.tv, но по платной подписке.

Напомним, что в четверг "Арсенал" в Лиге Европы разгромил "Ворсклу" в Киеве со счетом 3:0, но задействовал при этом молодежь и тех, кто имел мало игровой практики.

Пятница, 30 ноября

22:00 "Кардифф" – "Вулверхэмптон" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

Суббота, 1 декабря

17:00 "Кристал Пэлас" – "Барнли"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Брайтон"

17:00 "Лестер" – "Уотфорд"

17:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут"

17:00 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"

19:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

Воскресенье, 2 декабря

14:00 "Челси" – "Фулхэм"

16:05 "Арсенал" – "Тоттенхэм" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

18:15 "Ливерпуль" – "Эвертон" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Англии

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 13 11 2 0 40-5 35
2  ЛИВЕРПУЛЬ 13 10 3 0 26-5 33
3  ТОТТЕНХЭМ 13 10 0 3 23-11 30
4  ЧЕЛСИ 13 8 4 1 28-11 28
5  АРСЕНАЛ 13 8 3 2 28-16 27
6  ЭВЕРТОН 13 6 4 3 20-15 22
7  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 13 6 3 4 20-21 21
8  БОРНМУТ 13 6 2 5 22-18 20
9  УОТФОРД 13 6 2 5 17-17 20
10  ЛЕСТЕР 13 5 3 5 18-17 18
11  ВУЛВЕРХЭМПТОН 13 4 4 5 12-15 16
12  БРАЙТОН 13 4 3 6 14-19 15
13  НЬЮКАСЛ 13 3 3 7 11-16 12
14  ВЕСТ ХЭМ 13 3 3 7 14-22 12
15  ХАДДЕРСФИЛД 13 2 4 7 8-22 10
16  КРИСТАЛ ПЭЛАС 13 2 3 8 8-17 9
17  БЕРНЛИ 13 2 3 8 13-27 9
18  САУТГЕМПТОН 13 1 5 7 10-24 8
19  КАРДИФФ 13 2 2 9 11-26 8
20  ФУЛХЭМ 13 2 2 9 14-33 8

Тем временем английская The Times уверяет, что ФИФА готовит новые ограничения для клубов на количество футболистов, которых можно будет отдавать в аренду в другие команды. Поправки должны вступить в силу с сезона-2020/2021.
чемпионат Англии, Ливерпуль, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Эвертон, премьер-лига

Вы сейчас просматриваете новость "Топ-дерби в Лондоне и Ливерпуле: все о 14-м туре чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Джеймс: "В Полтаве спиртное дешевле"

Фанат из Англии: "Если бы матч с "Ворсклой" сразу планировался в Киеве, нас было бы в два раза больше!"

Вчера, 20:36

Перед поединком Лиги Европы мы поговорили с английскими фанатами, прилетевшими поддержать "Арсенал" в Украине

Футбол

Эриксен решил исход встречи. Фото AFP

Гол Эриксена принес победу "Тоттенхэму" над "Интером": обзор матча ЛЧ

Вчера, 10:03

Команды сравнялись в турнирной таблице по набранным очкам
Загрузка...
Загрузка...