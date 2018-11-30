Топ-дерби в Лондоне и Ливерпуле: все о 14-м туре чемпионата Англии

В 14-м туре чемпионата Англии по футболу, который начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени, сразу два матча привлекают повышенное внимание любителей футбола. Это лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", а также не менее знаменитое мерсисайдское дерби – между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Оба матча состоятся в воскресенье и пройдут один за другим, так что ценителям прекрасного нужно основательно подготовиться.

Матчи чемпионата Англии традиционно транслируют телеканалы "Футбол", так что следите за программой. Еще можно смотреть на сайте oll.tv, но по платной подписке.

Напомним, что в четверг "Арсенал" в Лиге Европы разгромил "Ворсклу" в Киеве со счетом 3:0, но задействовал при этом молодежь и тех, кто имел мало игровой практики.

Пятница, 30 ноября

22:00 "Кардифф" – "Вулверхэмптон" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

Суббота, 1 декабря

17:00 "Кристал Пэлас" – "Барнли"

17:00 "Хаддерсфилд" – "Брайтон"

17:00 "Лестер" – "Уотфорд"

17:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут"

17:00 "Ньюкасл" – "Вест Хэм"

19:30 "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

Воскресенье, 2 декабря

14:00 "Челси" – "Фулхэм"

16:05 "Арсенал" – "Тоттенхэм" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

18:15 "Ливерпуль" – "Эвертон" – трансляция "Футбол-2" (LIVE), oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 13 11 2 0 40-5 35 2 ЛИВЕРПУЛЬ 13 10 3 0 26-5 33 3 ТОТТЕНХЭМ 13 10 0 3 23-11 30 4 ЧЕЛСИ 13 8 4 1 28-11 28 5 АРСЕНАЛ 13 8 3 2 28-16 27 6 ЭВЕРТОН 13 6 4 3 20-15 22 7 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 13 6 3 4 20-21 21 8 БОРНМУТ 13 6 2 5 22-18 20 9 УОТФОРД 13 6 2 5 17-17 20 10 ЛЕСТЕР 13 5 3 5 18-17 18 11 ВУЛВЕРХЭМПТОН 13 4 4 5 12-15 16 12 БРАЙТОН 13 4 3 6 14-19 15 13 НЬЮКАСЛ 13 3 3 7 11-16 12 14 ВЕСТ ХЭМ 13 3 3 7 14-22 12 15 ХАДДЕРСФИЛД 13 2 4 7 8-22 10 16 КРИСТАЛ ПЭЛАС 13 2 3 8 8-17 9 17 БЕРНЛИ 13 2 3 8 13-27 9 18 САУТГЕМПТОН 13 1 5 7 10-24 8 19 КАРДИФФ 13 2 2 9 11-26 8 20 ФУЛХЭМ 13 2 2 9 14-33 8

Тем временем английская The Times уверяет, что ФИФА готовит новые ограничения для клубов на количество футболистов, которых можно будет отдавать в аренду в другие команды. Поправки должны вступить в силу с сезона-2020/2021.