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ТОП-клуб приостановил свою деятельность из-за коронавируса

13 марта, 13:49

Максим Перепелица

"Барселона" ушла на карантин на неопределенный срок

"Барселона" в пятницу объявила о приостановке всей деятельности в связи с распространением коронавируса. Ранее мы рассказывали, что Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса.

"С учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медицинского штаба основная команда приостановила свою деятельность до дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении "Барселоны".

Ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рекомендовала клубам прекратить тренировки и отпустить футболистов по домам, чтобы они ни с кем не контактировали. В четверг все спортсмены системы "Реала" были помещены на 14-дневный карантин после обнаружения коронавируса у одного из баскетболистов команды. В пятницу стало известно о выявлении коронавируса у генерального директора "Леганеса" Мартина Ортеги.

Ранее мы рассказывали, что был отменен матч "Брайтон" – "Арсенал", который должен был состояться в субботу 14 марта. У главного тренера "канониров" Микеля Артеты диагностировали коронавирус, и вся команда была отправлена на карантин.

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Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: Barcelona FC

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