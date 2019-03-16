Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Топ-клубы Европы собираются бойкотировать новый турнир ФИФА

Сегодня, 09:47

В обновленном клубном чемпионате мира будут участвовать 28 команды, но европейские клубы против такого формата

Фото: AFP
Топ-клубы Европы собираются бойкотировать новый турнир ФИФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ca9/ed5/5c8ca9ed579b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ca9/ed5/5c8ca9ed579b2.jpg Футбол В обновленном клубном чемпионате мира будут участвовать 28 команды, но европейские клубы против такого формата

Ведущие европейские клубы собираются бойкотировать новый клубный чемпионат мира, сообщает BBC Sport. Напомним, накануне ФИФА утвердила новый формат турнира по инициативе президента организации Джанни Инфантино. Изменения касаются числа участников (24, 8 из которых европейские), а также время проведения (раз в четыре года летом).

Инфантино продавил это решение, несмотря на явное нежелание европейских топ-клубов участвовать в нем. Теперь же Ассоциация европейских клубов (ECA) намерена нанести ответный удар ФИФА. Бойкотировать новый турнир собираются "Ювентус", "Реал", "МЮ", "Бавария" и "ПСЖ".

"Мы категоричеки против любого пересмотренного формата клубного чемпионата мира. Ни один клуб из ECA участвовать в нем не будет", – говорится в заявлении ассоциации.

Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. В нем участвуют семь команд, которые выиграли Лигу чемпионов в своем регионе. Действующим победителям клубного мирового первенства является мадридский "Реал".

Как сообщалось ранее, американские СМИ обнародовали схему, как Катар за 880 млн долларов покупал у ФИФА чемпионат мира-2022.

Также сообщалось, что команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Бавария, ФИФА, псж, Ювентус Турин, клубный чемпионат мира

Вы сейчас просматриваете новость " Топ-клубы Европы собираются бойкотировать новый турнир ФИФА". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Клубный чемпионат мира по-новому: ФИФА утвердила формат с 24 командами

Вчера, 20:42

Первый турнир по новой формуле пройдет в 2021 году. Европа грозит бойкотом

"Реал" в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

22 декабря 2018, 21:11

Мадридский клуб сравнялся с "Барселоной" по количеству побед в турнире

Где смотреть финал клубного чемпионата мира Реал – "Аль-Айн"

22 декабря 2018, 18:20

Список трансляций главного матча за мировую футбольную корону в Абу-Даби

"Ривер Плейт" с разгромом завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира

22 декабря 2018, 18:01

Лучшая команда Южной Америки не оставила шансов представителю Японии

"Реал" вышел в финал клубного чемпионата мира

19 декабря 2018, 20:30

Поединок за трофей состоится 22 декабря в Абу-Даби

"Аль-Айн" стал первым финалистом клубного чемпионата мира

18 декабря 2018, 21:39

Арабский клуб выбил в полуфинале аргентинский "Ривер Плейт"

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Документалка про менструацию получила Оскар

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Это что, какая-то шутка? Что пишут о Зеленском мировые СМИ

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Как бегать с большой грудью?

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев
Загрузка...

Шевченко объяснил Суркису на зубочистках, почему "Динамо" беспомощно против "Челси"

14 марта, 23:58

Президент киевского клуба и тренер сборной Украины: в сеть попал забавный кадр из вип-ложи

"Динамо" бито в Киеве со счетом 0:5, дальше в еврокубках – без украинских клубов

14 марта, 21:51

Киевляне в 1/8 финала Лиги Европы проиграли "Челси" с общим счетом 0:8

Американцу, обставившему Виталия Кличко, предлагают 25 миллионов долларов за бой с Владимиром

14 марта, 09:05

Деонтею Уайлдеру готовят в соперники сразу двух украинцев – Александра Усика и Кличко-младшего

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

14 марта, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

13 марта, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Умер бывший муж Лолиты

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой