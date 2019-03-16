Топ-клубы Европы собираются бойкотировать новый турнир ФИФА
В обновленном клубном чемпионате мира будут участвовать 28 команды, но европейские клубы против такого формата
Ведущие европейские клубы собираются бойкотировать новый клубный чемпионат мира, сообщает BBC Sport. Напомним, накануне ФИФА утвердила новый формат турнира по инициативе президента организации Джанни Инфантино. Изменения касаются числа участников (24, 8 из которых европейские), а также время проведения (раз в четыре года летом).
Инфантино продавил это решение, несмотря на явное нежелание европейских топ-клубов участвовать в нем. Теперь же Ассоциация европейских клубов (ECA) намерена нанести ответный удар ФИФА. Бойкотировать новый турнир собираются "Ювентус", "Реал", "МЮ", "Бавария" и "ПСЖ".
"Мы категоричеки против любого пересмотренного формата клубного чемпионата мира. Ни один клуб из ECA участвовать в нем не будет", – говорится в заявлении ассоциации.
Нынешний формат чемпионата мира среди клубов предусматривает проведение турнира в конце каждого года. В нем участвуют семь команд, которые выиграли Лигу чемпионов в своем регионе. Действующим победителям клубного мирового первенства является мадридский "Реал".
Как сообщалось ранее, американские СМИ обнародовали схему, как Катар за 880 млн долларов покупал у ФИФА чемпионат мира-2022.
Также сообщалось, что команде Зинченко грозит отстранение от Лиги чемпионов
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