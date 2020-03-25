ТОП-клубы из Германии помогут командам, у которых возникли финансовые трудности

Четыре ТОП-клуба Бундеслиги выделят 20 миллионов евро на нужды других команды

Четыре ТОП-клуба Бундеслиги – "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" – организуют фонд помощи клубом первого и второго дивизиона чемпионата Германии, сообщает Bild. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был приостановлен, а многие клубы столкнулись с финансовыми сложностями, поскольку вынуждены платить зарплату футболистам, не имея возможности зарабатывать на продаже билетов на матчи. Вышеназванная четверка выделит совместными усилиями 20 миллионов евро на нужды клубов, испытывающих трудности. Решать, какие клубы получат финансовую поддержку будет Немецкая футбольная лига.

Между тем в Германии ввели новые правила карантина из-за коронавируса. Так, гражданам запретили собираться вместе больше двух.

Кроме того, в немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.

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