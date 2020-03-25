Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

ТОП-клубы из Германии помогут командам, у которых возникли финансовые трудности

25 марта, 21:01

Максим Перепелица

Четыре ТОП-клуба Бундеслиги выделят 20 миллионов евро на нужды других команды

Четыре ТОП-клуба Бундеслиги – "Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" – организуют фонд помощи клубом первого и второго дивизиона чемпионата Германии, сообщает Bild. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был приостановлен, а многие клубы столкнулись с финансовыми сложностями, поскольку вынуждены платить зарплату футболистам, не имея возможности зарабатывать на продаже билетов на матчи. Вышеназванная четверка выделит совместными усилиями 20 миллионов евро на нужды клубов, испытывающих трудности. Решать, какие клубы получат финансовую поддержку будет Немецкая футбольная лига.

Между тем в Германии ввели новые правила карантина из-за коронавируса. Так, гражданам запретили собираться вместе больше двух.

Кроме того, в немецком Институте имени Роберта Коха предупредили, что, если граждане не будут соблюдать предписанные властями страны правила, через 2-3 месяца число заразившихся в Германии может достичь 10 млн.

Реклама

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию" в Лиге чемпионов в ворота "Тоттенхэма":

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лейпциг чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд коронавирус

Источник: Bild

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...