Топ зарплат футболистов: у Ярмоленко в 17 раз меньше, чем у Месси
Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-5 европейских чемпионатов. Каталонец Лионель Месси вдвое круче туринца Криштиану Роналду
Французская L’Équipe обнародовала список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Второе место в рейтинге - у Криштиану Роналду. В "Ювентусе" ему платят 4,7 млн евро. А замыкает тройку лидеров форвард "Атлетико" Антуан Гризманн с 3,3 млн евро брутто в месяц.
Топ-10 высокооплачиваемых игроков Европы
- Лионель Месси ("Барселона") - 8,3 млн евро в месяц
- Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7
- Антуан Гризманн ("Атлетико") - 3,3
- Неймар ("ПСЖ") - 3,06
- Луис Суарес ("Барселона") - 2,9
- Гарет Бэйл ("Реал") - 2,5
- Филиппе Коутиньо ("Барселона") - 2,3
- Алексис Санчес ("МЮ") - 2,28
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 1,73
- Месут Озил ("Арсенал") - 1,6
Как сообщалось ранее, самый высокооплачиваемый украинский футболист Андрей Ярмоленко получает в Европе порядка 6 млн евро "грязными" в год, или около 500 тысяч в месяц. Это в 17 раз меньше, чем у Месси.
Напомним, недавно Месси купил личный самолет за 15 миллионов долларов. Знаменитый футболист сделал покупку для того, чтобы удобно перемещаться между Испанией и Аргентиной.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Топ зарплат футболистов: у Ярмоленко в 17 раз меньше, чем у Месси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Месси сообщил тренеру сборной Аргентины, что хочет вернуться
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" снова сыграет за Аргентину в марте в товарищеском матче против Венесуэлы