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Топ зарплат футболистов: у Ярмоленко в 17 раз меньше, чем у Месси

Сегодня, 12:14

Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-5 европейских чемпионатов. Каталонец Лионель Месси вдвое круче туринца Криштиану Роналду

Месси - зарплатный лидер еврофутбола
Месси - зарплатный лидер еврофутбола. Фото: AFP
Топ зарплат футболистов: у Ярмоленко в 17 раз меньше, чем у Месси //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d56/2c5/5c5d562c5647e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d56/2c5/5c5d562c5647e.jpg Футбол Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-5 европейских чемпионатов. Каталонец Лионель Месси вдвое круче туринца Криштиану Роналду

Французская L’Équipe обнародовала список самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских чемпионатов. Речь о зарплатах "грязными". Больше всех получает лидер "Барселоны" Лионель Месси - 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Второе место  в рейтинге -  у Криштиану Роналду. В "Ювентусе" ему платят 4,7 млн евро. А замыкает тройку лидеров форвард "Атлетико" Антуан Гризманн с 3,3 млн евро брутто в месяц.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков Европы

  1. Лионель Месси ("Барселона") - 8,3 млн евро в месяц
  2. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 4,7
  3. Антуан Гризманн ("Атлетико") - 3,3
  4. Неймар ("ПСЖ") - 3,06
  5. Луис Суарес ("Барселона") - 2,9
  6. Гарет Бэйл ("Реал") - 2,5
  7. Филиппе Коутиньо ("Барселона") - 2,3
  8. Алексис Санчес ("МЮ") - 2,28
  9. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 1,73
  10. Месут Озил ("Арсенал") - 1,6

Как сообщалось ранее, самый высокооплачиваемый украинский футболист Андрей Ярмоленко получает в Европе порядка 6 млн евро "грязными" в год, или около 500 тысяч в месяц. Это в 17 раз меньше, чем у Месси.

Напомним, недавно Месси купил личный самолет за 15 миллионов долларов. Знаменитый футболист сделал покупку для того, чтобы удобно перемещаться между Испанией и Аргентиной.

 

 

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Тег Криштиану Роналду, Андрей Ярмоленко, Лионель Месси, зарплаты

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Источник:

L'Equipe

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