"Торино" – "Ювентус": где смотреть туринское дерби в чемпионате Италии

Список трансляций самого старого дерби Италии на ТВ и в интернете

/ Фото: Reuters

В субботу, 2 ноября, в 11-м туре чемпионата Италии пройдет туринское дерби: "Торино" на Олимпийском стадионе примет "Ювентус". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Дерби туринских клубов получило название в честь главной достопримечательности города Моле-Антонеллиана – Дерби делла Моле. Впервые команды сыграли между собой еще в 1907 году, что делает дерби Турина самым старым в Италии. С первых дней отношения между клубами не заладились, ведь "Ювентус" считался представителем буржуазии, в то время как за "Торино" болели работяги, а в дальнейшем ситуация усугубилась, когда руководство "Старой Синьорой" захватили владельцы местного автогиганта.

Сегодня "Ювентус" является самым дорогим клубом Италии. Суммарная стоимость состава "бело-черных" по данным transfermarkt.com – 837,5 млн евро. Все игроки "Торино" в сумме оцениваются в 231,93 млн евро. Самым дорогим у "Ювентуса" является Криштиану Роналду (90 млн евро), а у "Торино" – Андреа Белотти (35 млн евро).

Читайте также: Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019

Реклама

Всего команды провели между собой почти 250 матчей, 174 из которых – в Серии А. 76 матчей завершились в пользу "Ювентуса", 50 раз побеждал "Торино" и еще 48 поединков победителя не выявили.

Букмекеры считают "Ювентус" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Маурицио Сарри – 1.53, на ничью – 4.10, на победу "Торино" – 6.50.

Смотреть матч "Торино" – "Ювентус":

Футбол-1, Live

Oll.tv (в подписке)

Футбол-2, воскресенье, 08:50 (повтор)

Футбол-2, понедельник, 13:50 (повтор)

Ранее мы писали, что украинец поборется за молодежный "Золотой мяч". Андрей Лунин включен в список претендентов на награду Kopa Trophy-2019 от известного издания France Football.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама