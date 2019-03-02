Где смотреть дерби Лондона "Тоттенхэм" – "Арсенал" в чемпионате Англии
Текстовая трансляция матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете
Сегодня в 29-м туре чемпионата Англии на знаменитом стадионе "Уэмбли" состоится северолондонское дерби: "Тоттенхэм" примет "Арсенал". Матч начнется в 14:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Встреча принципиальная не только принадлежностью команд к одному городу, но и соседством в турнирной таблице – хозяева располагаются на третьем месте, а гости идут четвертыми.
Впервые "Тоттенхэм" и "Арсенал" сыграли между собой еще в 19-м веке – 19 ноября 1887 года команды из Лондона провели товарищеский матч. Настоящее соперничество межу командами началось, когда "Арсенал" переехал на новый стадион, находившийся неподалеку от домашней арены "Тоттенхэма".
За всю историю команды между собой пересекались 197 раз: 77 побед одержал "Арсенал", 58 встречи завершилась в пользу "Тоттенхэма", а 49 раз победителя выявить не удалось. "Канониры" наколотили в ворота соперника 281 мяч, пропустив при этом 243 гола.
Кстати, нынешний лидер "Тоттенхэма" Гарри Кейн делит первое место с экс-футболистом обеих команд Эммануэлем Адебайором в списке лучших бомбардиров северолондонского дерби – оба игрока забили по восемь мячей. Сегодня Кейн может выйти в единоличные лидеры. Кстати, Гарри Кейн забивал всем командам, с которыми встречался в Премьер-лиге.
Букмекеры считают "Тоттенхэм" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Маурисио Почеттино – 2.05, на ничью – 3.50, на победу "Арсенала" – 3.60.
Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Арсенал":
Футбол-1, live
Футбол-2, 21:40 (повтор)
Футбол-1, воскресенье, 06:00 (повтор)
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