"Тоттенхэм" – "Челси" и другие матчи 13 тура чемпионата Англии

Все, что нужно знать о поединках английской Пермьер-лиги на выходных

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 13 тура Премьер-лиги. Лидер сезона "Манчестер Сити" в субботу на выезде сразится с "Вест Хэмом", за который точно не сыграет украинский нападающий Андрей Ярмоленко, продолжающий восстановление после травмы. На днях Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма". Зато может сыграть украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко, если Гвардиола примет решение его задействовать.

Вечером в субботу пройдет матч команд из лидирующей группы "Тоттенхэм" – "Челси". А завершится тур в понедельник поединком "Бернли" – "Ньюкасл".

Суббота, 24 ноября:

17:00 "Брайтон" – "Лестер"

17:00 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Уотфорд" – "Ливерпуль". ТВ: Футбол 2

17:00 "Фулхэм" – "Саутгемптон"

17:00 "Эвертон" – "Кардифф Сити"

19:30 "Тоттенхэм" – "Челси". ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 25 ноября:

15:30 "Борнмут" – "Арсенал". ТВ: Футбол 2

18:00 "Вулверхэмптон" – "Хаддерсфилд". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 26 ноября:

22:00 "Бернли" – "Ньюкасл". ТВ: Футбол 1

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Таблица чемпионата Англии: