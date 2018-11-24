"Тоттенхэм" – "Челси" и другие матчи 13 тура чемпионата Англии

Сегодня, 10:31

Все, что нужно знать о поединках английской Пермьер-лиги на выходных

&quot;Челси&quot; на выезде сыграет с &quot;Тоттенхэмом&quot;. Фото AFP
"Челси" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 13 тура Премьер-лиги. Лидер сезона "Манчестер Сити" в субботу на выезде сразится с "Вест Хэмом", за который точно не сыграет украинский нападающий Андрей Ярмоленко, продолжающий восстановление после травмы. На днях Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма". Зато может сыграть украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко, если Гвардиола примет решение его задействовать.

Вечером в субботу пройдет матч команд из лидирующей группы "Тоттенхэм" – "Челси". А завершится тур в понедельник поединком "Бернли" – "Ньюкасл".

Суббота, 24 ноября:

17:00 "Брайтон" – "Лестер"

17:00 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Уотфорд" – "Ливерпуль". ТВ: Футбол 2

17:00 "Фулхэм" – "Саутгемптон"

17:00 "Эвертон" – "Кардифф Сити"

19:30 "Тоттенхэм" – "Челси". ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 25 ноября:

15:30 "Борнмут" – "Арсенал". ТВ: Футбол 2

18:00 "Вулверхэмптон" – "Хаддерсфилд". ТВ: Футбол 2

Понедельник, 26 ноября:

22:00 "Бернли" – "Ньюкасл". ТВ: Футбол 1

Матчи чемпионата Англии можно смотреть на сайте oll.tv (платно, в подписке).

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 12 10 2 0 36-5 32
2  ЛИВЕРПУЛЬ 12 9 3 0 23-5 30
3  ЧЕЛСИ 12 8 4 0 27-8 28
4  ТОТТЕНХЭМ 12 9 0 3 20-10 27
5  АРСЕНАЛ 12 7 3 2 26-15 24
6  БОРНМУТ 12 6 2 4 21-16 20
7  УОТФОРД 12 6 2 4 17-14 20
8  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 12 6 2 4 20-21 20
9  ЭВЕРТОН 12 5 4 3 19-15 19
10  ЛЕСТЕР 12 5 2 5 17-16 17
11  ВУЛВЕРХЭМПТОН 12 4 4 4 12-13 16
12  БРАЙТОН 12 4 2 6 13-18 14
13  ВЕСТ ХЭМ 12 3 3 6 14-18 12
14  НЬЮКАСЛ 12 2 3 7 9-15 9
15  БЕРНЛИ 12 2 3 7 12-25 9
16  КРИСТАЛ ПЭЛАС 12 2 2 8 8-17 8
17  САУТГЕМПТОН 12 1 5 6 8-21 8
18  КАРДИФФ СИТИ 12 2 2 8 11-25 8
19  ХАДДЕРСФИЛД 12 1 4 7 6-22 7
20  ФУЛХЭМ 12 1 2 9 11-31 5


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость ""Тоттенхэм" – "Челси" и другие матчи 13 тура чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...