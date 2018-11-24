"Тоттенхэм" – "Челси" и другие матчи 13 тура чемпионата Англии
Все, что нужно знать о поединках английской Пермьер-лиги на выходных
В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 13 тура Премьер-лиги. Лидер сезона "Манчестер Сити" в субботу на выезде сразится с "Вест Хэмом", за который точно не сыграет украинский нападающий Андрей Ярмоленко, продолжающий восстановление после травмы. На днях Ярмоленко встретился с фанатами "Вест Хэма". Зато может сыграть украинский полузащитник "МанСити" Александр Зинченко, если Гвардиола примет решение его задействовать.
Вечером в субботу пройдет матч команд из лидирующей группы "Тоттенхэм" – "Челси". А завершится тур в понедельник поединком "Бернли" – "Ньюкасл".
Суббота, 24 ноября:
17:00 "Брайтон" – "Лестер"
17:00 "Вест Хэм" – "Манчестер Сити"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Уотфорд" – "Ливерпуль". ТВ: Футбол 2
17:00 "Фулхэм" – "Саутгемптон"
17:00 "Эвертон" – "Кардифф Сити"
19:30 "Тоттенхэм" – "Челси". ТВ: Футбол 2
Воскресенье, 25 ноября:
15:30 "Борнмут" – "Арсенал". ТВ: Футбол 2
18:00 "Вулверхэмптон" – "Хаддерсфилд". ТВ: Футбол 2
Понедельник, 26 ноября:
22:00 "Бернли" – "Ньюкасл". ТВ: Футбол 1
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Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|12
|10
|2
|0
|36-5
|32
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|12
|9
|3
|0
|23-5
|30
|3
|ЧЕЛСИ
|12
|8
|4
|0
|27-8
|28
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|12
|9
|0
|3
|20-10
|27
|5
|АРСЕНАЛ
|12
|7
|3
|2
|26-15
|24
|6
|БОРНМУТ
|12
|6
|2
|4
|21-16
|20
|7
|УОТФОРД
|12
|6
|2
|4
|17-14
|20
|8
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|12
|6
|2
|4
|20-21
|20
|9
|ЭВЕРТОН
|12
|5
|4
|3
|19-15
|19
|10
|ЛЕСТЕР
|12
|5
|2
|5
|17-16
|17
|11
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|12
|4
|4
|4
|12-13
|16
|12
|БРАЙТОН
|12
|4
|2
|6
|13-18
|14
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|12
|3
|3
|6
|14-18
|12
|14
|НЬЮКАСЛ
|12
|2
|3
|7
|9-15
|9
|15
|БЕРНЛИ
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|16
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|12
|2
|2
|8
|8-17
|8
|17
|САУТГЕМПТОН
|12
|1
|5
|6
|8-21
|8
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|12
|2
|2
|8
|11-25
|8
|19
|ХАДДЕРСФИЛД
|12
|1
|4
|7
|6-22
|7
|20
|ФУЛХЭМ
|12
|1
|2
|9
|11-31
|5
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