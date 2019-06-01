"Тоттенхэм" или "Ливерпуль": за кого болеете в финале Лиги чемпионов?

Английское дерби пройдет на арене "Метрополитано" в Мадриде

Трофей Лиги чемпионов в центре Мадрида. Фото: AFP

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется финальный поединок Лиги чемпионов. В битве за главный кубковый трофей Европы сойдутся два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Поединок пройдет в столице Испании – Мадриде. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Перед финалом Лиги чемпионов мы предлагаем болельщикам рассказать, кого они будут поддерживать в сегодняшнем поединке.

Букмекеры о матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Фаворитом английского финала ЛЧ называют "Ливерпуль". Котировки на его победу в основное время – 1.90, на ничью – 3.85, на победу "Тоттенхэма" – 4.00. Что касается победы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут на "Ливерпуль" установлен коэффициент – 1.49, на "Тоттенхэм" – 2.75. То есть вероятность завоевания трофея командой Юргена Клоппа расценивается в 65 процентов, а подопечными Маурисио Почеттино – в 35 процентов.

Напомним, что для "Ливерпуля" это будет второй финал Лиги чемпионов подряд. В 2018 году в Киеве "Ливерпуль" проиграл "Реалу" – 1:3.

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