"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция центрального матча 22-го тура чемпионата Англии

В субботу лидер Премьер-лиги гостит в Лондоне у команды Жозе Моуринью

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

В субботу, 11 января, проходит центральный поединок 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский "Тоттенхэм" принимает "Ливерпуль". Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени. К слову, узнайте, где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Наш сайт проведет онлайн-трансляцию суперпоединка с комментариями, фото и видео.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Команда португальского наставника Жозе Моуринью сейчас занимает седьмую строчку в Премьер-лиге. Вчера вечером ее обошел "Шеффилд", который обыграл "Вест Хэм". "Шпоры" на два очка опережают "Вулверхэмптон" и на одно отстают от предыдущего клуба "Особенного" – "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнире, выиграв 19 матчей из 20. Напомним, что коллектив Юргена Клоппа выиграл и Лигу чемпионов, и недавний клубный чемпионат мира. Так что "Тоттенхэму" будет крайне непросто взять хотя бы очко в дуэли с "красными". Тем более, что лучший голеадор "Шпор" Гарри Кейн получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок. Не сможет Моуринью рассчитывать также на хавбека Муссу Сиссоко.

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У гостей травмы Фабиньо, Наби Кейты и Джеймса Милнера могут создать некоторые проблемы в полузащите. Хотя для нынешнего "Ливерпуля" главное – атака. У трио форвардов – Садио Мане, Мохамеда Салаха и Фирмино – со здоровьем все в порядке. Смотрите, как "Ливер" выиграл голевую "перестрелку" у "Зальцбурга" в Лиге чемпионов.

Интересно, что "красные" выиграли четыре последние очные встречи с "Тоттенхэмом". В том числе в первом круге АПЛ – на своем поле со счетом 2:1.

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