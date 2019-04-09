"Тоттенхэм" – "МанСити": где смотреть английское дерби в Лиге чемпионов

Расписание трансляций первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Футболисты "Манчестер Сити" - фавориты Лиги чемпионов. Фото: AFP

"Тоттенхэм" – "МанСити": где смотреть английское дерби в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c69/f72/5cac69f72281f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c69/f72/5cac69f72281f.jpg 2019-04-09T12:46:00+03:00 Футбол Расписание трансляций первого поединка 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник в Лиге чемпионов стартуют четвертьфинальные поединки. В одном из них в Лондоне сойдутся две английские команды – "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте доступен текстовый онлайн "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" с видео повторами и яркими фотографиями со стадиона.

Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити":

канал "Футбол 1", в прямом эфире

онлайн на segodnya.ua – видео всех голов

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

(в подписке), в прямом эфире канал "Футбол 2" 10 апреля в 09:10, повтор

канал "Футбол 1" 10 апреля в 16:50, повтор

канал "Футбол 2" 11 апреля в 00:25, повтор

канал "Футбол 2" 11 апреля в 14:00, повтор

канал "Футбол 1" 11 апреля в 19:10, повтор

канал "Футбол 2" 12 апреля в 02:15, повтор

канал "Футбол 1" 12 апреля в 06:00, повтор

Эксперты считают гостей фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.90, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 4.20, а на ничью – 3.75. При этом котировки на выход в полуфинал еще больше в пользу команды Гвардиолы: 1.20 против 5.0 на "Тоттенхэм". Отметим, что "Манчестер Сити" является главным фаворитом турнира (3,2 на победу), хотя лишь раз проходил в полуфинал (в 2016 году). Победитель противостояния "Тоттенхэм" – "МанСити" сыграет в 1/2 финала против "Аякса" или "Ювентуса".

Параллельном с этим матчем проходит поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Порту", мы проводим текстовый онлайн с фото и видео повторами голов.

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