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"Тоттенхэм" официально объявил о трансфере игрока, который сыграет против сборной Украины

29 января, 13:34

Стивен Бергвейн перебрался в Англию из ПСВ

Стивен Бергвейн

Стивен Бергвейн / Фото: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского "Тоттенхэм Хотспур", сообщается в официальном Twitter команды. Команда нуждалась в нападающем в связи с травмой форварда Гарри Кейна. Стало известно, что англичанин рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.

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Сумма трансфера Бергвейна составила 30 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Игрок взял себе 23-й номер. Напомним, раньше под этим номером выступал полузащитник Кристиан Эриксен, который был представлен в качестве игрока миланского "Интера".

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Стивен Бергвейн принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов в этом сезоне. Нападающий забил 5 голов и стал автором 10 результативных передач. ПСВ располагается на пятом месте в турнирной таблице лиги, набрав 36 очков в 20 турах. За национальную сборную 22-летний игрок провел 9 матчей. Сборная Нидерландов является соперником сборной Украины в матчах отбора на Евро-2020.

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Кстати, онлайн трансляция "манкунианского дерби", в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" также будет доступна на нашем сайте.

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ПСВ Тоттенхэм Стивен Бергвейн

Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

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