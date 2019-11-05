"Тоттенхэм" оспорит удаление игрока, сломавшего ногу игроку "Эвертона"

Арбитр сначала выдал игроку желтую карточку, но затем сменил свое решение

Сон Хын Мин / Фото: Reuters

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Лондонский "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление южнокорейского полузащитника Сон Хын Мина в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (1:1). Напомним, на 79-й минуте встречи Сон в результате подката нанес тяжелую травму португальцу Андре Гомешу. Сначала арбитр показал игроку "шпор" желтую карточку, но, когда увидел последствия подката, сменил свое решение и удалил футболиста.

Сообщается, что в случае сохранения красной карточки Сон пропустит три следующих матча "Тоттенхэма" в чемпионате: с "Шеффилдом", "Вест Хэмом" и "Борнмутом".

Напомним, что Андре Гомеш получил перелом правой лодыжки со смещением. 4 ноября он успешно перенес операцию. Сроки восстановления игрока станут известны позже.

Ранее нападающий "Эвертона" Дженк Тосун рассказал о травме Гомеша. Он одним из первых подоспел к пострадавшему и пытался его успокоить.

"Всем очень грустно", – сказал Тосун. – "Некоторый игроки почти плакали. Андре был в шоке, он очень широко раскрыл глаза. Он кричал, я просто старался держать его. Я говорил ему, чтобы он оставался спокоен. Мы не могли понять, что он чувствует, ведь это он получил травму".

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А вот легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер остался недоволен решением главного арбитра удалить одного из виновников инцидента Сон Хын Мина.

"За что удалили Сона? Любое единоборство подвергает игрока опасности, и что теперь: всем, кто в них вступает, зная, что не успевает к мячу, давать красные карточки?" – приводит слова Каррагера Daily Mail.

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Обзор матча Украина – Португалия (2:1), в котором Андре Гомеш остался на скамейке запасных

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