"Тоттенхэм" подписал двух игроков в последний день трансферного окна в Англии

"Тоттенхэм" перед закрытием трансферного окна в Англии сообщил о подписании контракта с полузащитником "Фулхэма" Райаном Сессеньоном. 19-летний игрок заключил соглашение со "шпорами" до 2025 года и будет носить футболку с 19 номером. Сессеньон является воспитанником "Фулхэма", за первую команду выступал с 2016 года. В 106 матчах за "дачников" забил 22 мяча. По информации прессы, трансфер Сессеньона обошелся "Тоттенхэму" в 27 млн евро.
Он является победителем чемпионата Европы 2017 года среди юношей до 19 лет в составе сборной Англии. На турнире сыграл пять встреч, в том числе и финальную. Сессеньон является автором первого гола, забитого игроком, родившимся после 2000 года.
Кроме этого "Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо. Как сообщает сайт "шпор", арендное соглашение рассчитано до следующего лета. Также у "Тоттенхэма" будет право выкупа футболиста.
"Тоттенхэм" заплатил за аренду 16 миллионов евро и сможет выкупить Ло Чельсо за 60 миллионов. Ло Чельсо выступает за "Бетис" с 2018 года. В Испании он провел 45 игр, забил 16 голов и отдал 7 ассистов. Интересно, что сам "Бетис" только несколько месяцев назад выкупил контракт аргентинца у "ПСЖ".
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