"Тоттенхэм" подписал двух игроков в последний день трансферного окна в Англии

Райан Сессеньон и Джованни Ло Чельсо / Фото: Twitter

"Тоттенхэм" перед закрытием трансферного окна в Англии сообщил о подписании контракта с полузащитником "Фулхэма" Райаном Сессеньоном. 19-летний игрок заключил соглашение со "шпорами" до 2025 года и будет носить футболку с 19 номером. Сессеньон является воспитанником "Фулхэма", за первую команду выступал с 2016 года. В 106 матчах за "дачников" забил 22 мяча. По информации прессы, трансфер Сессеньона обошелся "Тоттенхэму" в 27 млн евро.

Он является победителем чемпионата Европы 2017 года среди юношей до 19 лет в составе сборной Англии. На турнире сыграл пять встреч, в том числе и финальную. Сессеньон является автором первого гола, забитого игроком, родившимся после 2000 года.

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Кроме этого "Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо. Как сообщает сайт "шпор", арендное соглашение рассчитано до следующего лета. Также у "Тоттенхэма" будет право выкупа футболиста.

"Тоттенхэм" заплатил за аренду 16 миллионов евро и сможет выкупить Ло Чельсо за 60 миллионов. Ло Чельсо выступает за "Бетис" с 2018 года. В Испании он провел 45 игр, забил 16 голов и отдал 7 ассистов. Интересно, что сам "Бетис" только несколько месяцев назад выкупил контракт аргентинца у "ПСЖ".

Ранее мы писали, что "Реал" готовится снова отправить украинского вратаря в аренду: на этот раз в "Бетис". Десятая команда чемпионата Испании хочет арендовать Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

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