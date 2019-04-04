"Тоттенхэм" похвастался рекордной прибылью в прошлом сезоне

Клуб из Лондона заработал рекордную сумму на продаже игроков, росте посещаемости на "Уэмбли" и выходе в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: AFP

"Тоттенхэм" похвастался рекордной прибылью в прошлом сезоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/619/d3c/5ca619d3c267c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/619/d3c/5ca619d3c267c.jpg 2019-04-04T21:00:00+03:00 Футбол Клуб из Лондона заработал рекордную сумму на продаже игроков, росте посещаемости на "Уэмбли" и выходе в плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" получил рекордную прибыль в размере 113 миллионов фунтов после уплаты налогов в прошлом сезоне. По этому показателю лондонцы обошли "Ливерпуль", чья прибыль составила 106 миллионов фунтов за аналогичный период. Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам.

Финансовый отчет за сезон-2017/18 показывает рост доходов "Тоттенхэма" – с 310 миллионов фунтов до 380 миллионов.

Основные источники рекордных результатов – продажа игроков, рост посещаемости на "Уэмбли" и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

На зарплаты игроков "Тоттенхэм" потратил 147 миллионов фунтов. Например, "Арсенал" выделяет на 100 миллионов больше, а "Манчестер Юнайтед" тратит на зарплаты примерно в два раза больше.

За этот период на трансферы лондонцы потратили 116 миллионов фунтов, включая переходы Лукаса Моуры и Сержа Орье. На продаже игроков "Тоттенхэм" заработал 84 миллиона фунтов.

Ранее мы писали, что Энтони Джошуа хочет провести бой на новом стадионе "Тоттенхэма". Промоутер боксера уверен, что он вырос из закрытых арен.

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