"Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице

Тоттенхэм / Фото: Reuters

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" принимал "Брайтон". Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Автором первого гола стал защитник "Брайтона" Адам Уэбстер, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с паса хавбека Паскаля Гросса.

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В начале второго тайма счет сравнял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Победу "шпорам" принес полузащитник Деле Алли, забив на 72-й минуте после передачи защитника Сержа Орье.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков.

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