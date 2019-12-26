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"Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице

26 декабря, 17:41

Команда Моуринью минимально обыграла "Брайтон"

Тоттенхэм

Тоттенхэм / Фото: Reuters

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" принимал "Брайтон". Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Автором первого гола стал защитник "Брайтона" Адам Уэбстер, отправивший мяч в ворота соперника на 37-й минуте с паса хавбека Паскаля Гросса.

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В начале второго тайма счет сравнял форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Победу "шпорам" принес полузащитник Деле Алли, забив на 72-й минуте после передачи защитника Сержа Орье.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонской команды 29 очков.

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Также мы рассказывали, что кореец Сон вошел в историю чемпионата Англии. Нападающий "шпор" стал первым футболистом АПЛ в этом веке, получившим три красные карточки за один год

Смотрите, как кореец Сон забивал за "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов "Баварии":

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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чемпионат Англии Тоттенхэм Брайтон

Источник: Сегодня|Спорт

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