"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" в Лиге чемпионов

Лондонцы забили три гола дортмундцам во втором тайме

Гол Льоренте. Фото: AFP

"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/494/afa/5c6494afa3725.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/494/afa/5c6494afa3725.jpg 2019-02-14T00:06:19+02:00 Футбол Лондонцы забили три гола дортмундцам во втором тайме

Лондонский "Тоттенхэм" сделал солидный задел для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. На своем поле "Шпоры" разгромили дортмундскую "Боруссию" – 3:0. Мы вели онлайн матча "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д.

В первом тайме предпочтительней на поле выглядели гости. И если бы не чудо-сэйв Льориса ушел бы на перерыв Дортмунд с преимуществом в счете. В самом конце первого тайме Загаду метров с трех головой пробивал, но голкипер хозяев в невероятном прыжке остановил мяч на линии ворот.

А как только начался второй тайм "Тоттенхэм" вышел вперед. Вертонген зряче закинул с фланга в центр штрафной на набегавшего Сона и тот в касание отправил мяч в сетку. А в конце матча уже похожую передачу получил сам Вертонген и удвоил преимущество лондонцев. А третий мяч забил сразу же после выхода на замену Льоренте. Он расторопней всех сыграл во вратарской после подачи с углового.

"Тоттенхэм" – "Боруссия" Д – 3:0

Голы: Сон (47), Вертонген (83), Льоренте (86)

В другом матче дня "Реал" в гостях обыграл "Аякс" – 2:1. Ответные поединки команды сыграют через три недели.

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