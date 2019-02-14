"Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" в Лиге чемпионов
Лондонцы забили три гола дортмундцам во втором тайме
Лондонский "Тоттенхэм" сделал солидный задел для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. На своем поле "Шпоры" разгромили дортмундскую "Боруссию" – 3:0. Мы вели онлайн матча "Тоттенхэм" – "Боруссия" Д.
В первом тайме предпочтительней на поле выглядели гости. И если бы не чудо-сэйв Льориса ушел бы на перерыв Дортмунд с преимуществом в счете. В самом конце первого тайме Загаду метров с трех головой пробивал, но голкипер хозяев в невероятном прыжке остановил мяч на линии ворот.
А как только начался второй тайм "Тоттенхэм" вышел вперед. Вертонген зряче закинул с фланга в центр штрафной на набегавшего Сона и тот в касание отправил мяч в сетку. А в конце матча уже похожую передачу получил сам Вертонген и удвоил преимущество лондонцев. А третий мяч забил сразу же после выхода на замену Льоренте. Он расторопней всех сыграл во вратарской после подачи с углового.
"Тоттенхэм" – "Боруссия" Д – 3:0
Голы: Сон (47), Вертонген (83), Льоренте (86)
В другом матче дня "Реал" в гостях обыграл "Аякс" – 2:1. Ответные поединки команды сыграют через три недели.
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