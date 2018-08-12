"Тоттенхэм" стал победителем Международного кубка чемпионов

"Тоттенхэм" впервые в своей истории выиграл Международный кубок чемпионов. Лондонский клуб стал победителем предсезонного турнира, который проводится с 2013 года. Накануне миланский "Интер" обыграл мадридский "Атлетико" (1:0), что позволило "шпорам" опередить дортмундскую "Боруссию" и "Интер" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, в этом году за трофей боролись 18 команд, которые были включены в одну турнирную таблицу.

Добавим, что вчера "Тоттенхэм" уже успел стартовать в новом сезоне чемпионата Англии. В первом туре Премьер-лиги "шпоры" обыграли на выезде "Ньюкасл" – 2:1.

Сегодня дебютировать в чемпионате Англии может украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Его команда проведет поединок против "Ливерпуля". Смотреть "Ливерпуль" – "Онлайн" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Напомним, что 19-летний украинец Андрей Лунин неплохо себя проявил в матчах Международного кубка чемпионов в составе "Реала" и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.