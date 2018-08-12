"Тоттенхэм" стал победителем Международного кубка чемпионов

Сегодня, 14:27

Английский клуб опередил "Боруссию" и "Интер" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей

Фото AFP
Фото AFP

"Тоттенхэм" впервые в своей истории выиграл Международный кубок чемпионов. Лондонский клуб стал победителем предсезонного турнира, который проводится с 2013 года. Накануне миланский "Интер" обыграл мадридский "Атлетико" (1:0), что позволило "шпорам" опередить дортмундскую "Боруссию" и "Интер" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, в этом году за трофей боролись 18 команд, которые были включены в одну турнирную таблицу.

dkwvks_xgaauhqo

Добавим, что вчера "Тоттенхэм" уже успел стартовать в новом сезоне чемпионата Англии. В первом туре Премьер-лиги "шпоры" обыграли на выезде "Ньюкасл" – 2:1.

Сегодня дебютировать в чемпионате Англии может украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Его команда проведет поединок против "Ливерпуля". Смотреть "Ливерпуль" – "Онлайн" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Напомним, что 19-летний украинец Андрей Лунин неплохо себя проявил в матчах Международного кубка чемпионов в составе "Реала" и заслужил комплименты от главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.
футбол, Тоттенхэм, Международный кубок чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость ""Тоттенхэм" стал победителем Международного кубка чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Советский спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фред дебютировал за "МЮ", но не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля"

29 Июля, 11:04

Голы и лучшие моменты матча Международного кубка чемпионов

Футбол

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Прогадали с покупкой: Буффон пропускает три гола в воротах "ПСЖ"

28 Июля, 18:07

Французский клуб проиграл два стартовых матча на Международном кубке чемпионов
Загрузка...

Новости

Фото AFP

В полуфинале ЧМ-2018 больше всего игроков представляют "Тоттенхэм"

8 Июля, 17:22

Полуфиналисты чемипоната мира выступают в 13 различных странах, в том числе и в Украине

Футбол

Гарри Кейн. Фото AFP

"Тоттенхэм" продлил контракт с самым дорогим футболистом мира

8 Июня, 20:36

Гарри Кейн будет выступать в составе "шпор" еще шесть лет

Футбол

Маурисио Почеттино. Фото AFP

"Реал" отказался от идеи переманить тренера "Тоттенхэма"

2 Июня, 21:22

В случае приглашения Почеттино испанскому клубу придется выплатить англичанам более 60 миллионов долларов

Футбол

Маурисио Почеттино. Фото AFP

"Реалу" придется заплатить огромную сумму за нового тренера - СМИ

1 Июня, 12:01

По данным источников, мадридский клуб должен будет выплатить 56 миллионов долларов за переход Почеттино
Загрузка...