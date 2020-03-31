"Тоттенхэм" урезал зарплаты сотрудникам клуба, но не тронул футболистов и тренеров

Английский клуб отправил всех в отпуск на два месяца, удержав 20 процентов дохода

Еще одним футбольным клубом, который официально объявил о сокращении зарплат на время карантина из-за коронавируса, стал английский "Тоттенхэм". При этом руководство сделало это выборочно и решило урезать доходы тем, кто не относится к команде. То есть, футболисты и тренеры не ощутят на себе такой шаг. К слову, игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплат.

Заявление на официальных ресурсах "Шпор" сделал президент клуба Дэниэл Леви. Сокращение будет введено на два месяца: апрель и май, а 550 сотрудников отправлены в отпуск. Делается это для того, чтобы сохранить рабочие места в клубе.

Лондонский коллектив стал вторым в Англии, где пошли на урезание доходов сотрудников. Ранее подобным отметился "Ньюкасл". К слову, арабские шейхи хотят купить "Ньюкасл" – 80% акций за 340 миллионов фунтов. "Тоттенхэм" занимает восьмое место в Премьер-лиге, "Ньюкасл" – 13-е.

На сегодня в Великобритании коронавирусом заразились более 22 тысяч человек, 135 – выздоровело, около 1500 умерло.

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