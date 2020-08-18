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"Тоттенхэм" усилился бывшим вратарем сборной Англии

18 августа, 17:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

Харт потерял место в составе "МанСити" с приходом Гвардиолы

"Тоттенхэм" на официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим вратарем сборной Англии Джо Хартом. 33-летний голкипер достался клубу бесплатно и подписал со "шпорами" контракт до лета 2022 года.

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Свои лучшие годы он провел в "Манчестер Сити", где выступал с 2006 по 2016 год, но после прихода в команду Хосепа Гвардиолы потерял место в основном составе. Следующие два сезона он скитался по арендам – сначала в "Торино", а затем в "Вест Хэм", после чего окончательно покинул клуб из Манчестера. Предыдущей командой Харта был "Бернли".

В составе "Сити" Харт дважды становился чемпионом Англии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а еще два раза – Кубок лиги. Четырежды вратарь становился обладателем награды "Золотая перчатка английской Премьер-лиги".

Ранее мы писали, что другой английский клуб "Ливерпуль" подхватил коронавирус на сборах в Австрии. Чемпион Англии специально сменил Францию на Австрию, но убежать от коронавируса не смог.

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Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Тоттенхэм Джо Харт

Источник: Сегодня|Спорт

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