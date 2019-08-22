Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Трабзонспор подписал победителя Лиги чемпионов

22 августа, 09:20

Даниэль Старридж нашел себе новый клуб

"Трабзонспор" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Ливерпуля" Даниэлем Старриджем, который до последнего времени являлся свободным агентом.

Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"

Стороны заключили контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее появлялась информация, что в новом клубе футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за "Ливерпуль", в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Реклама

Также Даниэль защищал цвета "Манчестер Сити", "Челси", "Болтона" и "Вест Бромвича". В составе сборной Англии он провел 26 матчей и забил восемь мячей. Турецкой команде англичанин достался в статусе свободного агента.

В тренде
У Десантно-штурмовых войск – новый командующий: что известно о "киборге" Мойсюке
Евгений Мойсюк / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Ранее мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

Как арбитр и VAR украли победу у "Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Ливерпуль чемпионат Турции Трабзонспор

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
Видео голов и обзор матча АЗ –
Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге ЕвропыФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "АЗ Алкмар" – "Мариуполь": голландцы разбили украинцев со счетом 4:0Футбол
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...