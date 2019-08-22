Трабзонспор подписал победителя Лиги чемпионов

"Трабзонспор" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Ливерпуля" Даниэлем Старриджем, который до последнего времени являлся свободным агентом.

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Стороны заключили контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее появлялась информация, что в новом клубе футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за "Ливерпуль", в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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Также Даниэль защищал цвета "Манчестер Сити", "Челси", "Болтона" и "Вест Бромвича". В составе сборной Англии он провел 26 матчей и забил восемь мячей. Турецкой команде англичанин достался в статусе свободного агента.

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