"Трабзонспор" вышел на матч в форме с фото убитых курдами женщины и ее сына

Турецкий "Трабзонспор" вышел на товарищеский матч с итальянским "Кальяри" в футболках с фотографией 25-летней женщины и ее 11-месячного сына, которых убили боевики Рабочей партии Курдистана.

"Их страдания в наших сердцах. Пока мы живы, мученики родины никогда не забудутся! Будем носить это фото с гордостью", – сказано на официальном сайте клуба.

Курдистан – регион на юго-востоке Турции, требующий независимости. В Турции Рабочую партию Курдистана считают сепаратистской террористической организацией.

Ранее мы писали, что Федерация футбола Италии обвиняет "Кьево" в финансовых махинациях, что может привести к понижению клуба в классе и вылету из Серии А.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер во время матча после попадания мячом в грудь. Как стало известно позже, Бруно Бобан умер в результате сердечного приступа.

В конце прошлого года бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У экс-игрока английского клуба "Сток Сити" произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.