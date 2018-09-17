Трагедия на матче Лиги чемпионов: лошади затоптали пять болельщиков

Трагедией завершился матч африканской Лиги чемпионов между "Примейру" (Ангола) и "Мазембе" (ЮАР). Игра прошла на стадионе "11 ноября" в столице Анголы Луанде и завершилась вничью – 0:0.

По окончании матча у одного из выходов началась давка, образовавшаяся из-за запертых ворот. После их открытия толпа вывалила прямиком под конную полицию, информирует antvt. В результате трагедии погибло пять человек, еще семь получили повреждения различной степени тяжести.

Министерство спорта Анголы обвинило жертв трагедии в недостаточных мерах собственной безопасности.

Это не первый трагичный случай на матчах в Африке. В июле 2017 года восемь человек погибли в столице Сенегала Дакаре в результате обрушения стены стадиона, которое было вызвано давкой во время футбольного матча. Давка, из-за которой произошло обрушение стены стадиона, была вызвана столкновением болельщиков.

Ранее мы писали, что в мае прошлого года в Гондурасе случилась жуткая давка на футбольном матче, в результате которой погибли четыре человека, а около 30 человек получили ранения.